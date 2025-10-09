Mark Philippoussis eligió al mejor tenista de todos los tiempos entre Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal

Es una obviedad mencionar a Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal como los mejores tenistas de todos los tiempos. Dependiendo de qué ítem se tenga en cuenta y una cuestión de gustos, cada uno sobresale levemente por sobre los otros dos. En definitiva, Mark Philippoussis se encargó de elegir al más destacado de la historia desde su particular punto de vista.

El australiano que supo integrar el Top 10 del ranking ATP hace algunos años, no le esquivó al eterno debate que mantiene en vilo al tenis sobre quién fue mejor dentro del denominado Big Three. Lejos de gambetear la pregunta en cuestión, el ex bicampeón de la Copa Davis decidió arriesgar y dar a conocer públicamente su elección entre tres verdaderas leyendas que cambiaron el deporte.

Lo cierto es que en una entrevista exclusiva con el importante medio francés L’Equipe, Philippoussis se hizo cargo de la discusión que parece no tener final y anunció a su favorito. “Sabes, tienes a Roger Federer, es el mejor de todos los tiempos”, manifestó de forma contundente eligiendo así al histórico multicampeón de Suiza por sobre los talentosos oriundos de España y Serbia.

Roger Federer, histórico tenista suizo. (Getty Images)

Pese a esta resolución que pondera a Su Majestad, el nacido en Williamstown también destacó a otro del selecto grupo. “Rafael Nadal está justo detrás de él, tiene dos Grand Slams más. Él es bastante bueno“, expresó el ex número 8 del mundo. Sin embargo, fue llamativo que no mencionó a Djokovic en esta comunicación con el reconocido e importante medio francés.

Para culminar con el tema en cuestión, Mark hizo una pequeña reflexión sobre la impresionante época que vivió el tenis con el protagonismo de los tres astros durante dos décadas consecutivas y que todavía tiene a Nole vigente. Ante ese breve análisis de la disciplina, Philippoussis manifestó: “Somos increíblemente afortunados de poder ver una era tan increíble de tenistas”.

Mark Philippoussis, ex tenista australiano bicampeón de Copa Davis. (Getty Images)

Los logros de Mark Philippoussis en el tenis

Durante los 12 años que duró su carrera como profesional, Mark Philippoussis consiguió distintos logros tanto individuales como colectivos. Conquistó un total de 11 títulos, siendo el más relevante el Masters 1000 de Indian Wells en 1999 pero también levantó dos trofeos de la Copa Davis en 1999 y 2003. Además, supo ser el número 8 del mundo, según lo establece el ranking ATP.