Mientras Novak Djokovic ganó 190 millones, esto obtuvo Valentin Vacherot en su carrera

Valentin Vacherot está viviendo un momento soñado dentro de su carrera. Luego de imponerse en primera ronda eliminó a Djere, en segunda a Bublik, en tercera a Machac, en octavos a Griekspoor y en cuartos a Holger Rune, el monegasco no solo escaló más de 100 puestos en el ranking ATP y, hasta el momento, se encuentra en la posición número 92, sino que también tendrá que medirse en semifinales del Masters 1000 de Shanghai contra el serbio Novak Djokovic.

Tras llegar al certamen chino en la posición 204 del ranking, su buen desempeño lo catapultó al estrellato y a estar en boca de todos. Pero ahora no solo tendrá una batalla tenística frente al máximo ganador de torneos de Grand Slam de la historia, sino que también compiten en lo económico, donde la diferencia de ganancias que obtuvieron por medio de la ATP, y sin tener en cuenta los acuerdos comerciales, es abismal.

Hasta el momento, Djokovic recaudó un total de 190.194.053 de dólares en premios tanto a nivel individual como por sus respectivas participaciones en dobles. En tanto, y a pesar de que no conquistó ningún título desde que comenzó a competir, el monegasco Vacherot logró sumar un total de 594.077 dólares.

La diferencia que aventaja al oriundo de Belgrado por sobre el nacido en la ciudad de Montecarlo es de 189.599.976 dólares. Ahora, los billetes quedarán de lado y este sábado 11 de octubre pondrán en juego el pasaje a la final del Masters 1000 de Shanghai, mientras que resta conocer a los otros semifinalistas, que saldrán de los cruces que protagonizarán Arthur Rinderknech y Félix Auger-Aliassime, como así también Daniil Medveded y Alex de Miñaur.

Valentin Vacherot venció a Holger Rune en el Masters de Shanghai.

¿Qué dijo Vacherot luego de superar a Rune?

“Significa mucho para mí. Creo que no era consciente de lo que estaba haciendo durante toda la semana y me di cuenta cuando gané este partido. He estado feliz toda la semana, pero no eufórico, y esto es increíble. Me emociono mucho al pensar en los momentos difíciles que pasé el año pasado, e incluso este año. Poder compartir esto con mi entrenador, mi hermano y mi novia es increíble, y ahora mismo estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida”, afirmó Vacherot.

¿Quién es Valentin Vacherot?

Valentin Vacherot nació en Francia el 16 de noviembre de 1998, pero se nacionalizó monegasco y por eso representa a Mónaco. Es primo de Arthur Rinderknech, quien también sigue con vida en el Masters 1000 de Shanghái. Vacherot tiene 26 años y es profesional desde 2016, en lo que respecta al circuito Challenger tiene 4 títulos, pero ninguno ATP.