Hace un mes era 204 del mundo y ahora será cabeza de serie del Abierto de Australia 2026

El primer Torneo de Grand Slam que se disputará en 2026, que se disputará del lunes 12 de enero al domingo primero de febrero en el tradicional Melbourne Park, de Australia, contará con un cabeza de serie que hasta hace solo un mes nadie podría haberse imaginado.

Se trata de Valentín Vacherot, quien el pasado 3 de octubre estaba haciendo su estreno en el Masters de Shanghái enfrentando a Aleksandr Búblik como número 204 del mundo y que terminó quedándose con el título dejando en el camino a otros cuatro preclasificados, incluido Novak Djokovic en semifinales, venciendo en la final a Arthur Rinderknech.

Después de ganar el primer torneo de su carrera, nada menos que un Masters 1000, el monegasco de 26 años cayó ante Taylor Fritz en el torneo indoor de Suiza y alcanzó los cuartos de final del Masters de París, instancia en la que este mismo viernes cayó derrotado ante el canadiense Félix Auger Aliassime.

Así las cosas, Vacherot no solo se convirtió en la gran revelación del circuito ATP sobre el cierre del año, sino que además logró escalar 174 posiciones para ubicarse en el puesto 30 de la clasificación en tiempo real. Y aunque a la temporada le quedan algunos torneos menores por disputarse, es casi imposible que pierda el privilegio de ser uno de los 32 cabezas de serie que tendrá el Australian Open.

“Antes de sufrir una grave lesión ya estaba en el puesto 110. Tenía muchos puntos que defender, así que por eso bajé en la clasificación. Lo que hablamos con mi equipo, que es una locura, es que jugué mucho mejor este año que el año pasado. Para mí sigue siendo muy difícil llegar hasta unos cuartos de final, ya que no llegué a muchas semifinales o finales. La cuestión es que sigo creyendo en mí mismo. Tal vez lo anormal era que estuviera en el 204 de la clasificación. Yo sabía que podía jugar mejor, sabía que mi nivel estaba más cerca del top100, incluso que podía entrar al top50”, había manifestado Vacherot tras eliminar a Cameron Norrie en los octavos de final de París.

Vacherot será número 30 del mundo desde el lunes. (Getty).

Por otra parte, el monegasco reconoció haber sentido el desgaste por la gran acumulación de partidos que le provocaron sus éxitos en este final de la temporada. En ese sentido, será clave la planificación para poder llegar en plena forma al Abierto de Australia, que lo tendrá siendo cabeza de serie de un Torneo de Grand Slam por primera vez en su carrera.

Un mes de superación

Valentín Vacherot no enfrentó a ningún tenista de ranking inferior al suyo a lo largo del mes de mayor superación en toda su carrera. De hecho, todos sus rivales, al momento de enfrentarlos, formaban parte cuanto menos del Top 40.

Desde su debut en Shanghái, el monegasco se midió ante Aleksandr Búblik (16), Tomas Machac (34), Tallon Griekspoor (25), Holger Rune (12), Novak Djokovic (5), Arthur Rinderknech en dos ocasiones (29), Taylor Fritz (4), Jiri Lehecka (18), Cameron Norrie (31) y Félix Auger-Aliassime (10).

En síntesis

Valentín Vacherot ganó el Masters de Shanghái tras vencer a Novak Djokovic en semifinales.

El tenista monegasco Vacherot subió 174 posiciones en el ranking ATP, hasta el puesto 30.

El Australian Open 2026 se jugará del 12 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park.