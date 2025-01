Nishesh Basavareddy: de estudiar en la Universidad de Stanford a poner en aprietos a Novak Djokovic en el Abierto de Australia

Novak Djokovic inició su camino rumbo a su undécimo título en el Abierto de Australia, que supondría su Grand Slam número 25, ante Nishesh Basavareddy, un joven estadounidense de 19 años que venía de un gran cierre de 2024 y muy buen inicio de 2025 al llegar por primera vez en su vida a una semifinal de un ATP 2025, fue en Auckland, donde cayó en dicha instancia ante Gael Monfils.

Tiempo atrás, Nole hubiese resuelto un partido de primera ronda de Grand Slam en sets corridos y sin mucho desgaste, pero en esta oportunidad tuvo que batallar por tres horas ante un Basavareddy que le ganó el primer set y demostró que dará mucho que hablar en el futuro.

Como era de esperar, para Basavareddy fue mucho enfrentar a Nole, sufrió calambres antes del cierre del segundo set y después terminó cediendo su saque en momentos clave de los siguientes sets para terminar cayendo por 4/6, 6/3, 6/4 y 6/2. Más allá del resultado final, para el estadounidense de 19 años fue una carta de presentación para el mundo del tenis. No solamente por haberle plantado cara a Djokovic, sino por su juego: rapidez, tiros potentes, gestos técnicos distinguidos y una capacidad de batallar en la adversidad dignas de ser destacadas.

Ciencia de Datos en Stanford

En 2022, Nishesh Basavareddy inició la carrera de Ciencia de Datos en la prestigiosa Universidad de Stanford y allí se destacó tanto en lo académico como también en lo deportivo, integrando el equipo de tenis de la universidad. Ya para 2024 tuvo que tomar una decisión importante para su carrera y también para su futuro: continuar estudiando o dedicarse al tenis de manera profesional y finalmente optó por la segunda opción.

En octubre ganó el Challenger de Tiburón y en noviembre el de Puerto Vallarta, eso le dio la oportunidad de jugar el Finals Next Gen en diciembre de 2024, el certamen para los menores de 21 años que son el futuro del tenis. El 2025 lo empezó con todo y en Auckland venció a Alejandro Tabilo, defensor del título y cayó en semifinales ante Gael Monfils, tenista francés que lo duplica en edad. Para el Abierto de Australia recibió una invitación y la aprovechó al máximo al demostrar su tenis ante Novak Djokovic.

Basavareddy quiere seguir estudiando

Hace unos días, en diálogo con el sitio oficial de la ATP, Nishsh Basavareddy contó cómo fue dejar los estudios y qué pretende para el futuro: “Mientras esté en el circuito no podré estudiar, porque Stanford no permite las clases online. Eso sí, una vez acabe mi carrera, definitivamente voy a volver y acabar mi carrera universitaria, me quedan como 15 meses. Convertirme en profesional es un gran paso adelante, pero saber que siempre tengo el colchón de la universidad me ayuda”.

Además, agregó: “Ese es uno de los motivos por los que fui a Stanford, de hecho: siempre tengo eso ahí, tanto como para después de mi carrera o como si quiero hacer algo más allá del tenis. Ahora mismo, mi sensación en el circuito es de emoción y no de ansiedad”.

