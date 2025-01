Svitolina a cuartos del Abierto de Australia: desplante a la rival rusa y reflexión sobre la guerra

Desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, allá por febrero de 2022, el mundo del deporte tomó medidas drásticas. En lo que respecta al tenis, en un comienzo hubo algunos certámenes que no recibieron a jugadores rusos, pero eso después se fue flexibilizando y una de las decisiones fue no poner en transmisiones ni en sitios webs oficiales las banderas rusas ni bielorrusas. En contraposición, muchos tenistas ucranianos fueron respaldados por el público en los torneos y una de las que más alzó la voz fue Elina Svitolina, quien inclusive visitó tropas de su país a fines de 2024.

El 2025 comenzó de gran manera para Elina Svitolina, quien acumuló victorias importantes en el Abierto de Australia -una de ellas ante Jasmine Paolini- y este lunes dejó en el camino a Veronika Kudermetova al superarla por 6/4 y 6/1. De esta manera, la número 27 del mundo se metió entre las mejores ocho del primer Grand Slam del año. En la próxima instancia se verá las caras ante la estadounidense Madison Kyes.

Desplante a Kudermetova

Un detalle que no pasó inadvertido fue que cuando terminó el partido, Elina Svitolina y Veronika Kudermetova no se saludaron, una práctica muy extraña en el mundo del tenis. Claramente, la ausencia de saludo corresponde a que Svitolina no considera correcto saludar a tensitas rusas. De hecho, desde el inicio de la guerra, el récord de la ucraniana es de 8-0 a favor y en ninguno de esos partidos saludó a su rival.

Svitolina, sobre enfrentar a tenistas rusas

“Ya he jugado muchas veces contra jugadoras rusas desde el comienzo de la guerra, para mí no es nada nuevo. Estaba extremadamente motivada para ganar hoy, que la gente de Ucrania se levante con buenas noticias, así que estoy feliz de haber cumplido con eso. En cuanto a la presidencia de Estados Unidos, ya veremos el escenario que nos encontramos, es difícil. Hay muchas conversaciones sobre la mesa sobre lo que puede pasar, si terminará la guerra en unos días no. Lo podríamos discutir durante horas, pero nadie sabe realmente lo que va a pasar, solo estamos esperando ese momento”, afirmó Elina Svitolina en conferencia de prensa.

La guerra, según Svitolina

“Como una de las mejores atletas ucranianas que me considero, siento que debemos utilizar las plataformas para recordarle a la gente lo que está pasando, debo utilizar mi voz tanto como pueda para crear conciencia y recaudar fondos para múltiples desafíos que ahora mismo necesita nuestro pueblo. Siento que a veces la gente se olvidar de que todavía estamos en guerra, que necesitamos ayuda, así que para mí es muy importante mostrar la resistencia, mostrar que aquí seguiremos luchando pase lo que pase, representando ese espíritu”, concluyó la ucraniana.

