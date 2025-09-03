Tras clasificar a las semifinales del US Open, Novak Djokovic hizo una advertencia para Alcaraz, Sinner y los fanáticos: “Intentaré estropear sus planes”

No es común para Novak Djokovic jugar en un estadio donde la mayoría de los fanáticos no se encuentre de su lado. Así y todo, el serbio se las arregló para derrotar en los cuartos de final del US Open al crédito local Taylor Fritz, mejor preclasificado y once años más joven, a lo largo de cuatro sets en los que mostró vaivenes de rendimiento, pero también determinación en los momentos clave.

Así las cosas, el GOAT del tenis terminó de dejar atrás la temprana eliminación en la pasada edición del torneo de Grand Slam y logró ubicarse entre los cuatro mejores del mismo por decimocuarta vez en su carrera. Lo espera Carlos Alcaraz, que no dio ninguna oportunidad a Jiri Lehcka y que junto a Jannik Sinner, que este mismo miércoles medirá fuerzas ante su compatriota Lorenzo Musetti, dominan el panorama actual.

Con dos días de descanso por delante, en el que buscará reponer las energías que ya no son las mismas que hace una década, Djokovic ya se encargó de dejar un mensaje a su rival español, al italiano que lidera el ranking ATP y a todos los fanáticos que están esperando una nueva batalla entre ambos en la gran final.

“No necesitamos gastar palabras para hablar de ellos, sabemos que son los dos mejores del mundo. Todo el mundo está anticipando cada final entre ellos dos, así que intentaré estropear los planes de la mayoría de la gente. Sinner todavía tiene que ganar un par de partidos para llegar a la final, pero está jugando el mejor tenis de cualquier jugador aquí, ha sido la fuerza dominante desde el inicio del torneo”, manifestó.

Novak Djokovic jugará por decimocuarta vez una semifinal de US Open. (Foto de Getty).

Y agregó: “Ya estuve en otras semifinales de esta temporada, he sido muy consistente, mucho más en los Grand Slam, ya saben que aquí es donde me gusta realizar mi mejor tenis, obtener mis mejores resultados. Y aquí estamos, ante otra oportunidad. Espero llegar en forma y jugar lo suficientemente bien para estar al nivel de Carlos dentro de la cancha”.

La recuperación

Djokovic hizo hincapié en la importancia que tendrá para él lograr relajarse en el aspecto mental y cuidar su cuerpo y energías desde lo físico para tener oportunidad de vencer a un oponente de la talla de Alcaraz, que viene de tener su mejor presentación en cuartos de final.

“Realmente me encantaría estar en mi mejor forma para jugar y jugar, para llegar a un potencial quinto set con Carlos. Necesitaré mi mejor tenis, estar a la altura de la ocasión. Normalmente me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, solo que ahora no sé cómo estará mi cuerpo en un par de días, así que trataré de hacer todo lo posible con mi equipo para llegar preparado. Habrá muchos intercambios largos, eso seguro. No serán puntos cortos“, adelantó.