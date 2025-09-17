¿Zverev y Alcaraz en el horizonte? Argentina ya conoce a su rival para las finales de la Copa Davis

A base de un sólido rendimiento, con una capitanía firme e inclusiva, Argentina logró un gran triunfo el pasado fin de semana ante Países Bajos en la segunda ronda clasificatoria rumbo a las finales de la Copa Davis. Javier Frana optó por llevar presente, aunque no se olvidó de aquellos que no fueron convocados en esta oportunidad. Los nombres elegidos le respondieron: Etcheverry logró un triunfazo ante De Jong, Cerúndolo superó a Van de Zandschulp y el dobles conformado por Zeballos y Molteni selló la clasificación, luego se produjo el debut de Francisco Comesaña, que cayó ante De Jong.

Esta victoria en suelo neerlandés le dio a Argentina el pase a las finales de la Copa Davis 2025. Este miércoles se realizó el sorteo y en cuartos de final habrá que enfrentar a Alemania, que viene de superar a Japón con contundencia sin su mejor raqueta: Alexander Zverev. Del mismo lado del cuadro quedaron España y República Checa, por lo que, de avanzar a semifinales, estará la posibilidad de jugar ante el equipo que tendrá a Carlos Alcaraz como raqueta principal o bien al muy bien equipo que cuenta con talentos jóvenes como Mensik o Leehecka.

Así quedó el cuadro de las finales de la Copa Davis 2025

Italia vs. Austria

Francia vs. Bélgica

España vs. República Checa

Argentina vs. Alemania

¿Cómo llega Alemania a las finales de la Copa Davis?

Alemania se enfrentó a Japón en Tokio el último fin de semana y la victoria germana fue contundente por 4 a 0 y eso que no estaba Alexander Zverev en el equipo. La mejor raqueta alemana decidió no viajar pensando en el desgaste que eso supondría: jugó el US Open, ahora será parte de la Laver Cup y luego iniciará su camino en la gira asiática. Los representantes alemanes fueron Struff, Hanfmann, Krawietz y Puef.

¿Dónde y cuándo serán las finales de la Copa Davis 2025?

Las finales de la Copa Davis de 2025 serán en Bologna, Italia. Las mismas se jugarán entre el 18 y el 23 de noviembre y allí será el cierre del año tenístico. Será un cuadro de ocho competidores, Italia -por ser campeón vigente- ya tiene su plaza y las restantes siete salen de la segunda fase clasificatoria.

