¿Zverev y Alcaraz en el horizonte? Argentina ya conoce a su rival para las finales de la Copa Davis

El equipo que dirige Javier Frana superó el pasado fin de semana a Países Bajos en condición de visitante y sacó pasaje a Bolonia.

Por Lautaro Toschi

Argentina jugará las finales de la Copa Davis 2025
A base de un sólido rendimiento, con una capitanía firme e inclusiva, Argentina logró un gran triunfo el pasado fin de semana ante Países Bajos en la segunda ronda clasificatoria rumbo a las finales de la Copa Davis. Javier Frana optó por llevar presente, aunque no se olvidó de aquellos que no fueron convocados en esta oportunidad. Los nombres elegidos le respondieron: Etcheverry logró un triunfazo ante De Jong, Cerúndolo superó a Van de Zandschulp y el dobles conformado por Zeballos y Molteni selló la clasificación, luego se produjo el debut de Francisco Comesaña, que cayó ante De Jong

Esta victoria en suelo neerlandés le dio a Argentina el pase a las finales de la Copa Davis 2025. Este miércoles se realizó el sorteo y en cuartos de final habrá que enfrentar a Alemania, que viene de superar a Japón con contundencia sin su mejor raqueta: Alexander Zverev. Del mismo lado del cuadro quedaron España y República Checa, por lo que, de avanzar a semifinales, estará la posibilidad de jugar ante el equipo que tendrá a Carlos Alcaraz como raqueta principal o bien al muy bien equipo que cuenta con talentos jóvenes como Mensik o Leehecka. 

Así quedó el cuadro de las finales de la Copa Davis 2025 

  • Italia vs. Austria 
  • Francia vs. Bélgica 
  • España vs. República Checa 
  • Argentina vs. Alemania 

¿Cómo llega Alemania a las finales de la Copa Davis? 

Alemania se enfrentó a Japón en Tokio el último fin de semana y la victoria germana fue contundente por 4 a 0 y eso que no estaba Alexander Zverev en el equipo. La mejor raqueta alemana decidió no viajar pensando en el desgaste que eso supondría: jugó el US Open, ahora será parte de la Laver Cup y luego iniciará su camino en la gira asiática. Los representantes alemanes fueron Struff, Hanfmann, Krawietz y Puef. 

Dónde y cuándo es la final de la Copa Davis 2025

¿Dónde y cuándo serán las finales de la Copa Davis 2025? 

Las finales de la Copa Davis de 2025 serán en Bologna, Italia. Las mismas se jugarán entre el 18 y el 23 de noviembre y allí será el cierre del año tenístico. Será un cuadro de ocho competidores, Italia -por ser campeón vigente- ya tiene su plaza y las restantes siete salen de la segunda fase clasificatoria. 

Publicidad
La abismal diferencia económica entre la Copa Davis y los Grand Slams

Cómo es el formato de la Copa Davis 2025

lautaro toschi
Lautaro Toschi

