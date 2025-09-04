Es tendencia:
EN VIVO y GRATIS Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial

La Selección de Ecuador visita a Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias CONMEBOL y aquí puedes seguir el partido EN VIVO.

Por Gustavo Dávila

La Selección de Ecuador visita a Paraguay por la penúltima fecha de Eliminatorias. Los de Beccacece están clasificados ya mientras que la Albirroja necesita una victoria para meterse en el Mundial 2030.

¡Arranca la previa!

La Selección de Paraguay recibe a Ecuador, los locales piensan en clasificar al Mundial, la visita en meterse al bombo 2.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
