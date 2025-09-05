La Selección de Perú cayó goleada ante Uruguay y con esto se despidió de cualquier oportunidad que tenía de clasificar al Mundial 2026. Uno de los jugadores que lo vivió con tristeza fue Christian Cueva.

El volante peruano de Emelec no fue convocado pero estuvo pendiente y se hizo viral por su reacción al verlo. Su pareja colgó el video de Cueva viendo desanimado la goleada de Uruguay.

Para esta doble fecha FIFA el ex Alianza Lima, Santos, Krasnodar etc. no fue convocado por Óscar Ibáñez pese a que en Emelec es titular y una de las figuras del campeonato ecuatoriano.

La tristeza de Christian Cueva también podría pasar porque esta fue la última Eliminatoria que jugó. Ya por edad y con la Bicolor buscando una renovación, es poco probable que vuelva a ser tomado en cuenta.

ver también VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

Tweet placeholder

ver también ¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay

El motivo de Christian Cueva para no ser convocado a la Selección de Perú

Christian Cueva no habría sido convocado para guardar la tranquilidad del grupo según medios peruanos. Su presencia atrae la atención de medios de farándula y el cuerpo técnico no quería eso.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Lo piden para la Tri? El mensaje de Moisés Caicedo y Piero Hincapié a Jeremy Sarmiento

Los números de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva ha jugado con Emelec un total de 8 partidos con la camiseta azul. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista que usa la camiseta número 10 terminó siendo clave para que el ‘Bombillo’ escape de los últimos lugares y ahora se ilusione con pelear arriba en la tabla.

ver también Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay

¿Cuánto es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los jugadores mejores pagados del club. El futbolista peruano estaría percibiendo un salario mensual de entre 15 y 20 mil dólares.