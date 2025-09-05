Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias

La triste reacción de Christian Cueva luego de que Perú se quedara sin Mundial

Christian Cueva vio la eliminación de la Selección de Perú de las Eliminatorias y se hizo viral tras mostrarse muy dolido.

Por Gustavo Dávila

La triste reacción de Christian Cueva luego de que Perú se quedara sin Mundial. Foto: Getty.
La triste reacción de Christian Cueva luego de que Perú se quedara sin Mundial. Foto: Getty.

La Selección de Perú cayó goleada ante Uruguay y con esto se despidió de cualquier oportunidad que tenía de clasificar al Mundial 2026. Uno de los jugadores que lo vivió con tristeza fue Christian Cueva.

El volante peruano de Emelec no fue convocado pero estuvo pendiente y se hizo viral por su reacción al verlo. Su pareja colgó el video de Cueva viendo desanimado la goleada de Uruguay.

Para esta doble fecha FIFA el ex Alianza Lima, Santos, Krasnodar etc. no fue convocado por Óscar Ibáñez pese a que en Emelec es titular y una de las figuras del campeonato ecuatoriano.

La tristeza de Christian Cueva también podría pasar porque esta fue la última Eliminatoria que jugó. Ya por edad y con la Bicolor buscando una renovación, es poco probable que vuelva a ser tomado en cuenta.

VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

ver también

VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

Tweet placeholder
¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay

ver también

¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay

El motivo de Christian Cueva para no ser convocado a la Selección de Perú

Christian Cueva no habría sido convocado para guardar la tranquilidad del grupo según medios peruanos. Su presencia atrae la atención de medios de farándula y el cuerpo técnico no quería eso.

Publicidad
¿Lo piden para la Tri? El mensaje de Moisés Caicedo y Piero Hincapié a Jeremy Sarmiento

ver también

¿Lo piden para la Tri? El mensaje de Moisés Caicedo y Piero Hincapié a Jeremy Sarmiento

Los números de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva ha jugado con Emelec un total de 8 partidos con la camiseta azul. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista que usa la camiseta número 10 terminó siendo clave para que el ‘Bombillo’ escape de los últimos lugares y ahora se ilusione con pelear arriba en la tabla.

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay

ver también

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay

¿Cuánto es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los jugadores mejores pagados del club. El futbolista peruano estaría percibiendo un salario mensual de entre 15 y 20 mil dólares.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Mientras Sebastián Beccacece celebra empates, el entrenador que sigue esperando a la Selección de Ecuador
Eliminatorias de Conmebol

Mientras Sebastián Beccacece celebra empates, el entrenador que sigue esperando a la Selección de Ecuador

¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay
Eliminatorias de Conmebol

¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay

VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista
Fútbol de Ecuador

VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

Donnarumma cobra 15 millones: ¿Cuánto gana Courtois en Real Madrid?
LaLiga

Donnarumma cobra 15 millones: ¿Cuánto gana Courtois en Real Madrid?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo