Messi cobra 20 millones ¿cuánto gana el mejor pagado de la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador cierra las Eliminatorias CONMEBOL contra la vigente campeona del Mundo, un combinado que no solo saca diferencias en la cancha sino también en lo económico. El mejor pagado de la visita es Lionel Messi con 20 millones de euros al año ¿cuánto gana el mejor pagado de Ecuador?

Como era de esperarse, el mejor pagado de Ecuador es Moisés Caicedo con los 9,2 millones de euros que cobra en el Chelsea. Le sigue Piero Hincapié con los 6 millones que pasará a cobrar en el Arsenal.

El tercer mejor pagado es William Pacho con 4,5 millones de euros que cobra en el PSG de Francia. En el caso de Moi y Pacho, sus renovaciones podrían llegar pronto y cobrar cerca del doble de su actual salario.

Aún así hay grandes diferencias con los argentinos, luego de Messi le sigue Lautaro Martínez con los 16 millones de euros que cobra en el Inter de Milán de Italia. El top lo cierra Enzo Fernández, compañero de Moi, con 9.3 millones de euros al año.

Lautaro Martínez – Inter de Milán.

Para este compromiso no estará Messi debido a que el DT le dio descanso para lo que será el cierre de la MLS con el Inter Miami, por lo que Lautaro Martínez será el mejor pagado de la cancha en el Monumental este martes.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.