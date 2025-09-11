Es tendencia:
Selección de Ecuador

Para que lo vea Gallardo: La jugada de crack de Nilson Angulo

El extremo ecuatoriano Nilson Angulo fue una de las figuras del cierre de Eliminatorias con Ecuador y brilló contra Argentina.

Por Gustavo Dávila

Contra el campeón del Mundo: La jugada de crack de Nilson Angulo. Foto: Getty
Fue convocado por primera vez en las últimas fechas de Eliminatorias pero parece que Nilson Angulo es uno los convocados fijos que tendrá la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. En horas recientes lo pidieron los hinchas de River Plate tras una jugada de crack en el partido vs. Argentina.

El extremo ecuatoriano, lleno de confianza, quiso evadir a dos marcadores para quedar frente al arco con dos lujos, uno mostrando velocidad y otro técnica. La defensa del campeón del Mundo solo lo pudo frenar con falta mientras los hinchas de la Tri alentaban.

Nilson Angulo se ganó la titularidad por izquierda por encima de jugadores como Yeboah, Alan Minda y Jeremy Sarmiento pese a tener menos de 25 años de edad. Su pase está cotizado en cerca de 5 millones de euros pero Anderlecht espera venderlo en más de 10 luego del Mundial.

Salió de Liga de Quito en el 2023 y en dos años ya se ganó la titularidad del equipo belga y tiene ofertas de equipos de Inglaterra y España en clubes importantes.

¿Escuchará Gallardo? El jugador de Ecuador que piden los hinchas de River Plate

Tras el banderazo y el Ecuador vs. Argentina, la contundente decisión de la FEF sobre Sebastián Beccacece

¿Mal perdedor? La viral burla de un jugador de Argentina a los festejos de Ecuador

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En la última temporada con la camiseta del Anderlecht, Nilson Angulo estuvo presente en 44 partidos, marcando 4 goles y dando 4 asistencias. En total, en cacha estuvo más de 1.800 minutos. Siendo este año uno de consolidación para el jugador.

¡Doble premio para la Tri! La fortuna que la FIFA le pagará a Ecuador por clasificar al Mundial

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
