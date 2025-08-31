La aventura en Turquía parece que acabará para Keny Arroyo, el extremo ecuatoriano pasó días tensos entre críticas de entrenador y directiva y ya hay un final. El ex Independiente del Valle dejará el Besiktas y cambiará de equipo para el cierre del año.

Kenny Arroyo es nuevo jugador del Cruzeiro según medios brasileños, el club puso más millones y logró un acuerdo de la cesión del ‘tricolor’. Los hinchas del Besiktas están molestos por la actitud del ecuatoriano.

Arroyo apenas cumplió poco más de cuatro meses en Turquía, al principio había ganado minutos como titular y anotó dos goles, pero poco a poco se fue diluyendo su rendimiento. El ex DT Solskjaer criticó abiertamente al ecuatoriano y sus actitudes.

El ex Independiente del Valle quiso forzar su salida e incluso envió mensajes sugestivos en redes sociales que molestaron a todo el entorno. En la nueva pretemporada fue separado de los amistosos.

Keny Arroyo era un fijo en la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

Besiktas habría puesto cerca de 10 millones de dólares por el 80% del pase del ecuatoriano, Independiente del Valle aún guarda el restante en caso de una nueva transferencia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Keny Arroyo en el Besiktas?

En Turquía, Keny aún tiene un acuerdo firmado hasta 2029. Con una valoración de mercado de 7 millones, no se espera que su largo acuerdo sea un problema para finalmente venderlo a Brasil.

¿Cuánto pagaría Cruzeiro por el ecuatoriano?

Cruzeiro se movería en el mercado por Keny Arroyo y pagaría una cifra superior a los 5 millones de dólares. El tricolor tiene contrato aún por varios años y aunque es un “problema” para el club, no lo dejarían ir por poco dinero.

