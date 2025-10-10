Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Estados Unidos, amistoso internacional por la fecha FIFA

La Selección de Ecuador enfrentará a Estados Unidos por un amistoso internacional por la fecha FIFA de octubre.

Por Gustavo Dávila

La Selección de Ecuador regresa a la actividad para un amistoso internacional contra Estados Unidos. La ‘Tri’ mira de reojo el ranking FIFA para obtener mejores rivales en el sorteo del Mundial.

Brasil nos dio una mano

Corea del Sur, rival directo en la búsqueda del Bombo 2, fue goleado por Brasil y no sumará puntos por ahora en el Ranking FIFA.

Primer amistoso de Beccacece

Sebastián Beccacece tendrá su primer amistoso con Ecuador, antes de eso todo fue por Eliminatorias. El registro marca 5 victorias, 6 empates y 1 derrota para el argentino.

¡Arranca la previa!

Ecuador y Estados Unidos se enfrentan por una nueva fecha FIFA.

