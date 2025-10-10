EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Estados Unidos, amistoso internacional por la fecha FIFA

Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

La Selección de Ecuador regresa a la actividad para un amistoso internacional contra Estados Unidos . La ‘Tri’ mira de reojo el ranking FIFA para obtener mejores rivales en el sorteo del Mundial.

Corea del Sur, rival directo en la búsqueda del Bombo 2, fue goleado por Brasil y no sumará puntos por ahora en el Ranking FIFA.

Sebastián Beccacece tendrá su primer amistoso con Ecuador, antes de eso todo fue por Eliminatorias. El registro marca 5 victorias, 6 empates y 1 derrota para el argentino.

