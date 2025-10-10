EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Estados Unidos, amistoso internacional por la fecha FIFA

La Selección de Ecuador regresa a la actividad para un amistoso internacional contra Estados Unidos. La ‘Tri’ mira de reojo el ranking FIFA para obtener mejores rivales en el sorteo del Mundial.
ver también
Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo
ver también
¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026
ver también
¡¿Lo sacrifican a William Pacho?! El PSG venderá a varios jugadores para fichar a Moisés Caicedo
ver también
Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026