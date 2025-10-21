Independiente del Valle recibe en su cancha a Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano tiene la gran chance de sacar una ventaja que lo lleve a la tercera final de su historia en este torneo. La vuelta se jugará en Brasil la próxima semana.
