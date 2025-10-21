Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS: Independiente del Valle vs Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana

El minuto a minuto de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre IDV contra Atlético Mineiro.

Por Jose Cedeño Mendoza

Independiente del Valle recibe en su cancha a Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano tiene la gran chance de sacar una ventaja que lo lleve a la tercera final de su historia en este torneo. La vuelta se jugará en Brasil la próxima semana.

LA FORTUNA QUE YA HA GANADO IDV

Independiente del Valle ha ganado ya más 6 millones en esta Copa Sudamericana.

¡IDV VS ATLÉTICO MINEIRO POR LAS SEMIFINALES DE COPA SUDAMERICANA!

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto de las semifinales de la Copa Sudamericana.

