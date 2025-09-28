Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

EN VIVO Y GRATIS Técnico Universitario vs. Liga de Quito por la LigaPro 2025 vía Zapping

Técnico Universitario y Liga de Quito se enfrentan por la fecha de cierre de la LigaPro, los ambateños buscan salir del descenso.

Por Gustavo Dávila

EN VIVO Y GRATIS Técnico Universitario vs. Liga de Quito por la LigaPro 2025 vía Zapping
EN VIVO Y GRATIS Técnico Universitario vs. Liga de Quito por la LigaPro 2025 vía Zapping

La fecha 30 de la fase regular de LigaPro se juega en Ambato y Técnico Universitario recibe a Liga de Quito en el cierre del hexagonal. Los ambateños luchan por no descender.

Todo el Chelsea consternado: La dura sanción que le podría caer a Moisés Caicedo

ver también

Todo el Chelsea consternado: La dura sanción que le podría caer a Moisés Caicedo

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores

ver también

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores

Piero Hincapié sigue sin ser convocado en el Arsenal y la clara decisión de Arteta con el ecuatoriano

ver también

Piero Hincapié sigue sin ser convocado en el Arsenal y la clara decisión de Arteta con el ecuatoriano

¡Sorpresa en LigaPro! Barcelona se quedaría con figura de Independiente del Valle

ver también

¡Sorpresa en LigaPro! Barcelona se quedaría con figura de Independiente del Valle

Publicidad

¿Cómo llega la tabla de posiciones?

Liga de Quito tiene la chace de recortar distancias con Barcelona, y T. Universitario  de salir del hexagonal de descenso.

¡Arranca la previa!

La fecha 30 de LigaPro se juega también en Ambato entre T. Universitario y Liga de Quito.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
EN VIVO Y GRATIS Orense vs. Emelec por la LigaPro vía Zapping
Fútbol de Ecuador

EN VIVO Y GRATIS Orense vs. Emelec por la LigaPro vía Zapping

Vinculan a sus jugadores con apuestas ilegales y ahora El Nacional pierde 5 a 0 con estos goles
Fútbol de Ecuador

Vinculan a sus jugadores con apuestas ilegales y ahora El Nacional pierde 5 a 0 con estos goles

Revelan otra insólita deuda que Emelec tiene con Christian Cueva
Fútbol de Ecuador

Revelan otra insólita deuda que Emelec tiene con Christian Cueva

VIDEO | Pase de crack de Pervis Estupiñán y golazo del AC Milan
Fútbol de Ecuador

VIDEO | Pase de crack de Pervis Estupiñán y golazo del AC Milan

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo