EN VIVO Y GRATIS Técnico Universitario vs. Liga de Quito por la LigaPro 2025 vía Zapping

Piero Hincapié sigue sin ser convocado en el Arsenal y la clara decisión de Arteta con el ecuatoriano

Todo el Chelsea consternado: La dura sanción que le podría caer a Moisés Caicedo

La fecha 30 de la fase regular de LigaPro se juega en Ambato y Técnico Universitario recibe a Liga de Quito en el cierre del hexagonal. Los ambateños luchan por no descender.

Liga de Quito tiene la chace de recortar distancias con Barcelona, y T. Universitario de salir del hexagonal de descenso.

La fecha 30 de LigaPro se juega también en Ambato entre T. Universitario y Liga de Quito.

Comunicador graduado en Periodismo en Ecuador. Más de diez años de experiencia en medios web, radios, redes sociales. Escribo de fútbol en Bolavip Deportes, editor de BV Ecuador, cubriendo información de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y más del fútbol sudamericano.