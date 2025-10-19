Es tendencia:
Jeremy Arevalo la rompe en España ¿que grande de LigaPro podría traerlo?

Jeremy Arevalo, joven delantero ecuatoriano, la rompe en el Racing de España y ya muchos se preguntan si es posible verlo en LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Otro de los ecuatorianos que destacan en Europa y que es pedido para la Selección de Ecuador es Jeremy Arevalo. El delantero viene destacando en Racing de la Segunda de España y ahora lo piden para los grandes de LigaPro ¿es posible?

Para mala suerte de Liga de Quito, Barcelona, Emelec o Independiente del Valle, la cláusula de salida de Arevalo del Racing de Santander es de tres millones de dólares. Esta cifra, pese a no ser exagerada, es impagable para los clubes de LigaPro por un jugador no tan probado, y solo IDV podría afrontar esta operación.

Arevalo está cumpliendo su segunda temporada en Racing en segunda división, antes estuvo en la segunda RFEF con el Rayo Cantabria, esta categoría vendría a ser la cuarta división.

En 10 partidos ha marcado 6 goles y lo piden ya como alternativa para Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana, ante el mal momento que han pasado los tres.

Tweet placeholder
Jeremy Arevalo – Racing de Santander.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.

Los partidos de la Selección de Ecuador en noviembre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en noviembre:

  • Canadá vs. Ecuador
    13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país)
    ​Estadio Nacional, Toronto
  • Ecuador vs. Nueva Zelanda 
    18 de noviembre de 2025, 20:30 (hora de nuestro país) 
    Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey
gustavo dávila
Gustavo Dávila
