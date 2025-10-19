Otro de los ecuatorianos que destacan en Europa y que es pedido para la Selección de Ecuador es Jeremy Arevalo. El delantero viene destacando en Racing de la Segunda de España y ahora lo piden para los grandes de LigaPro ¿es posible?

Para mala suerte de Liga de Quito, Barcelona, Emelec o Independiente del Valle, la cláusula de salida de Arevalo del Racing de Santander es de tres millones de dólares. Esta cifra, pese a no ser exagerada, es impagable para los clubes de LigaPro por un jugador no tan probado, y solo IDV podría afrontar esta operación.

Arevalo está cumpliendo su segunda temporada en Racing en segunda división, antes estuvo en la segunda RFEF con el Rayo Cantabria, esta categoría vendría a ser la cuarta división.

En 10 partidos ha marcado 6 goles y lo piden ya como alternativa para Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana, ante el mal momento que han pasado los tres.

Jeremy Arevalo – Racing de Santander.

