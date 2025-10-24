Es tendencia:
LigaPro sanciona por amaño de partidos y ¡confirma el nuevo ascendido a la Serie A!

LigaPro sanciona a varios clubes por amaño de partidos y como consecuencia, se confirma el segundo ascendido a Serie A.

Los escándalos recientes de amaños de partidos en el fútbol ecuatoriano empiezan a tener sus primeras conclusiones y sanciones. LigaPro emitió sanciones de puntos a varios equipos y de ‘rebote’ confirmó al nuevo ascendido a la Serie A.

Chacaritas, Gualaceo, Vargas Torres y 22 de Julio fueron sancionados con resta de puntos y multas superiores a los 10 mil dólares. Con esto, Leones del Norte acompañará a Guayaquil City FC como el nuevo ascendido.

La Dirección de Integridad llevó a cabo una investigación a estos clubes luego de los señalamientos por casos de amaños de partidos, y este viernes Comité Disciplinario hizo oficial la sanción.

A nivel de jugadores, y a falta de que se revelen los suspendidos, se conoce que 20 jugadores entre los cuatro equipos serán inhabilitados por los próximos dos años.

Leones del Norte – Serie B.

Leones del Norte – Serie B.

Con esto, Leones del Norte logró su ascenso en la primera temporada en la que el ex Liga de Quito, Esteban Paz, asumió la directiva del club capitalino. Con esto Edison Méndez regresa a LigaPro.

Ataques a jugadores por amaño de partidos

En estos meses se han dado violentos episodios de ataques contra futbolistas por estos grupos. El sensible fallecimiento de Jonathan González y un ataque armado a ‘Cuco’ Angulo son algunos ejemplos.

