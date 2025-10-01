¡Urgente! Universidad Católica denuncia que quisieron “comprar” su partido de Copa Ecuador

Universidad Católica reveló mediante sus cuentas oficiales que intentaron comprar su partido de Copa Ecuador. El equipo de la LigaPro se enfrenta a Liga de Portoviejo por los octavos de final de la Copa Ecuador y ahora revele este intento de amaño de partido.

El comunicado de Universidad Católica dice: “El Club Universidad Católica informa que, el día de hoy, uno de nuestros máximos dirigentes recibió una propuesta ilegal con la intención de comprar el partido y/o alterar el resultado del encuentro frente a Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, a disputarse por Copa Ecuador“.

Esta terrible revelación llega en medio de muchos escándalos en el fútbol ecuatoriano por intento de amaño de partidos y apuestas ilegales. Hace poco, Deportivo Quito también reveló que intentaron amañar todos sus partidos del ascenso nacional.

“Ante este hecho, el Club rechaza y condena enérgicamente este tipo de actos que atentan contra la transparencia, la ética y los principios que rigen al deporte. Asimismo, denuncia públicamente esta situación, ratificando su compromiso inquebrantable con los valores, el juego limpio y la honestidad dentro y fuera de las canchas”, agregó Católica.

Desde Liga de Portoviejo no se han expresado por esta situación, pese a que su rival hace una denuncia del encuentro que están a minutos de protagonizar. Por otro lado, ni desde FEF ni desde LigaPro también se han hecho eco de esta lamentable situación.

Las sanciones por amaño de partidos en Ecuador

Ya en Ecuador, Libertad fue sancionado en 2024 por el caso de apuestas ilegales y amaños de partidos. El equipo lojano perdió 4 puntos en la tabla de posiciones, mientras que uno de los jugadores vinculados a este caso terminó con una suspensión de 2 años.