La relación de Sebastián Beccacece con la hinchada de la Selección de Ecuador pasa por su momento más delicado. El DT ya fue cuestionado en un “banderazo” donde pidieron su salida. Y ahora cuando se lo nombró en el estadio Monumental los hinchas reaccionaron de manera muy contundente.

Cuando la voz del estadio nombro a Sebastián Beccacece después de dar la alineación para enfrentar a Argentina, gran parte del estadio terminó abucheando y pifiando al entrenador argentino. En una reacción contundente contra el entrenador tras todas las polémicas.

Beccacece llega a este partido contra Argentina urgido de una victoria y también necesitado de declaraciones que puedan apaciguar esta relación totalmente rota. El entrenador ha perdido credibilidad y respeto, pese a que es el quinto DT que lleva a ‘La Tri’ al Mundial.

Esta reacción del Monumental le está dando la vuelta a toda Sudamérica, ya que es raro ver a una hinchada, que ya está en el Mundial, abucheando a un entrenador después de clasificar al Mundial de 2026. Todos los jugadores cuando fueron anunciados terminaron siendo aplaudidos.

ver también ¿Por qué no juega Pervis Estupiñán contra Argentina en las Eliminatorias?

Aunque es poco probable que Sebastián Beccacece sea despedido en este partido, el DT podría dar un paso al costado siguiendo los pasos de Félix Sánchez Bas, quien renunció por el ambiente tóxico que se le formó contra la hinchada ecuatoriana.

Publicidad

Publicidad

ver también Llevan más goles que Campana y Kevin Rodríguez, pero Beccacece los ignoró para la Selección Ecuador

El once de Ecuador ante Argentina

Este es el once de Ecuador: Galíndez, Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Vite, Allan Franco, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial de 2026. El entrenador ahora mismo estaría firme en su cargo, hasta dirigir la Copa del Mundo, posterior a esta lo más probable es que salga también con el cambio de directiva.

Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Para hacerse cargo de la Selección de Ecuador, suenan para varios entrenadores como Guillermo Almada y Luis Zubeldía. Dos entrenadores con importante experiencia en Ecuador y con gran acogida de las hinchadas más relevantes del fútbol ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Hace bien la hinchada ecuatoriana en abuchear a Beccacece? ¿Hace bien la hinchada ecuatoriana en abuchear a Beccacece? YA VOTARON 0 PERSONAS

ver también “Hay que ganar a Argentina, porque la gente pide a gritos la salida de Beccacece”, opina Carlos Tenorio