¿Por qué no juega Pervis Estupiñán contra Argentina en las Eliminatorias?

Se confirmó que Pervis Estupiñán no estará ni en el banco de suplentes de la Selección de Ecuador para jugar contra Argentina. El lateral de AC Milan era la gran duda de último momento tras el partido ante Paraguay y ahora se confirmó su ausencia.

Pervis Estupiñán fue descartado por Beccacece del once de la Selección de Ecuador y del banco de suplentes. Esta decisión respondería a un tema netamente de precaución, ya que el defensor estaría con problemas musculares y no se lo quiere arriesgar.

Es la segunda vez en esta jornada de Eliminatorias que la Selección de Ecuador, suma una baja de último momento. Ya le pasó ante Paraguay, donde no pudo jugar Moisés Caicedo, que también llegó con molestias musculares y se perdió el partido.

La decisión de no contar con Pervis Estupiñán también se basa en que el jugador quiere estar listo para jugar este próximo fin de semana con AC Milan. El lateral no ha empezado con el pie derecho en Italia y ahora una lesión podría complicar más aún su adaptación.

¿A qué hora juega Ecuador vs Argentina?

El partido de Ecuador vs Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará desde las 18H00 (Ecuador) 20H00 (Argentina). El partido comenzará media hora antes que los otros encuentros de la Eliminatoria.

