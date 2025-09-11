¿Qué canal pasa el debut de Piero Hincapié con Arsenal en la Premier League?

Este sábado 13 de septiembre de 2025 Piero Hincapié debutaría con Arsenal en la Premier League. El ecuatoriano finalmente da un salto en su carrera y ahora vivirá su primera experiencia en la mejor Liga del mundo. Hay gran optimismo por verlo debutar con los ‘Gunners’.

¿Qué canal pasa el Arsenal vs Nottingham Forest por la Premier League?

El partido entre Arsenal y Nottingham Forest comenzará desde las 6H30 (Ecuador) de este sábado 13 de septiembre de 2025. El encuentro se podrá ver por la señal de ESPN y también los diferentes planes disponibles de Disney+.

Tras su gran partido de Eliminatorias con la Selección de Ecuador ante Argentina, donde demostró grandes variantes como lateral por la izquierda, los hinchas de Arsenal se mostraron muy emocionados con el ecuatoriano. De ahí que, Arteta le daría minutos en su debut como local en esta Premier.

Ya Hincapié también cumplió sus primeros entrenamientos con Arsenal en esta semana. El ecuatoriano podría iniciar como titular, como central, ya que Saliba está lesionado y el ecuatoriano lo supliría. Jugar por banda izquierda parece difícil ahora con el gran rendimiento de Calafiori.

Los próximos partidos para Piero Hincapié con Arsenal

Aparte del encuentro con Nottingham Forest, a Arsenal se le viene un calendario complicado, por lo cual, es muy seguro que Hincapié empiece a sumar minutos desde la entrada. Los siguientes encuentros son:

Athletic Club vs Arsenal (Champions League) 16/09

Arsenal vs Manchester City (Premier League) 21/09

Port Vale vs Arsenal (Carabao Cup) 24/09

Newcastle vs Arsenal (Premier League) 28/09

