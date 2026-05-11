En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, América empató 3-3 ante Pumas UNAM en condición de visitante y, tras el 3-3 de la Ida, los Universitarios avanzaron a las Semifinales por la ventaja deportiva al terminar mejor posicionados en la Fase Regular.

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Tras el compromiso, el entrenador de las Águilas, André Jardine, habló en conferencia de prensa sobre el juego: “El primer partido fueron tres penales y hoy un penal a ‘Chiquito’ (Erick Sánchez) que no se marca: pero hablar de esto creo que hoy no vale la pena. Hay que realmente hablar del partido que fue porque Pumas también tiene sus méritos en el pase.

Y continuó: “Me quedo con lo que mis jugadores demostraron en la cancha que es tal vez la cosa que un entrenador más busca frente a un equipo como este: sentirse representado, tener grandeza en la derrota y en la victoria, saber ganar y saber perder”.

André Jardine no confirma que seguirá en el club. Señala que esa decisión le corresponde al dueño del equipo y al presidente Santiago Baños. pic.twitter.com/aF3rfHLS3Q — Ismael González (@ismagonzalezmx) May 11, 2026

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Al ser consultado por el balance del semestre, subrayó: “Para mí el fracaso es un hermano muy próximo, muy cercano de la victoria. En el fútbol especialmente hay que saber lidiar. Los logros, las victorias, los triunfos y los fracasos van a estar de manos dadas todo el tiempo. Lo importante son las formas y estar en un camino de crecimiento“

Por último, habló de su futuro y envió un mensaje a la directiva: “El cargo del entrenador de América es una silla siempre muy pesada donde siempre estás a servicio y al mando del patrón y del presidente. Aquí voy a estar en cuanto ellos me quisieren. En este momento toca descansar de un semestre muy exigente y muy duro con nosotros. Es un momento de refrescar un poco la cabeza para después conversar y encontrar el mejor camino”.

André Jardine apoyó a Henry Martin tras el penal fallado

Al respecto por la pena máxima fallada por el atacante, manifestó: “Cuestión de enaltecer su liderazgo, de enaltecer en todas las dificultades que él pasó en este semestre, las lesiones, la dificultad de ponerlo en este nivel. Es una persona que nunca bajó los brazos, que nunca desistió. De verdad me siento 200% representado por él. En cuanto él esté en condiciones físicas de pelear, de mi parte va a tener 100% de apoyo porque es de los mejores capitanes que vi en mi vida”.

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En síntesis