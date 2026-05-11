El periodista apuntó contra el entrenador de Las Águilas luego de ser eliminados en manos de Pumas por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Club América no cumplió con ninguno de los objetivos en la temporada y, si bien luchó hasta el final, cada vez que queda fuera de una competición es considerado un fracaso por la exigencia y la grandeza del club. El equipo compitió hasta el cierre, pero volvió a quedarse sin premio en el Clausura 2026.

Publicidad

Las Águilas no perdieron en el global ante Pumas UNAM, pero la ventaja deportiva por ubicación en la tabla fue clave para que los universitarios se quedaran con el pase a semifinales del Clausura 2026. Una serie muy pareja que terminó definiéndose por detalles.

Si bien al América le cobraron cuatro penales a lo largo de toda la serie, el que no quedó para nada conforme con el arbitraje fue André Jardine, quien dejó en claro su postura sobre lo ocurrido en los dos partidos de la serie.

“Dices cuatro penales, pero eran seis, marcaron cuatro. Hoy hablar de esto no vale la pena, sino de lo que fue. Pumas tiene sus méritos y me quedo con que mis jugadores demostraron en la cancha y lo que el entrenador busca es sentirse representado y tener grandeza en la derrota. Saber ganar y perder y América tiene rato demostrando las dos cosas”, expresó con bronca el brasileño.

Publicidad

"FUERON 6 PENALES, PITARON 4".

André Jardine sobre el arbitraje y los penales señalados a favor del Club América.



¿Opiniones? pic.twitter.com/09uhG7w5eD — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 11, 2026

Tras sus declaraciones, el que apuntó con todo tanto contra el club como también contra Jardine fue el reconocido periodista José Ramón Fernández, quien lo llamó ridículo.

Las fuertes palabras de Joserra

“No olvidemos que 4 penales en dos partidos, Jardine exigiendo aún más penales y la alineación indebida sin castigo fueron RIDÍCULOS”, escribió en sus redes sociales tras los dichos de André Jardine.

Publicidad

En sintesis