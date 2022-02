Saúl Álvarez tuvo un 2021 excelente debido a que logró coronarse campeón del mundo unificado de las 168 libras tras realizar tres grandes peleas en menos de un año. Sus víctimas fueron Callum Smith, Avini Yildirim, Billy Jeo Saunders y Caleb Plant. Debido a esto se espera saber cuál será el próximo paso que dará.

El boxeador mexicano llegará al próximo siete de mayo con los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring, pero con la resposabilidad de revalidad lo hecho hace pocos meses. Es por esto que no quiere bajar su nivel y busca cerrar un combate que no solo le deje una gran bolso, sino que además sea un desafío para él.

Como decíamos, no solamente habrá dos títulos en juego: de cerrar el trato con Matchroom Boxing se sabe que ganará 85 millones de dólares, entre las dos peleas, más ingresos de sponsoreo y pagos de evento que estarán a merced del ganador. Y por supuesto que será un condimento especial a la hora de subirse al ring a competir ya que pelearía contra Dmitry Bivol y Gennady Golovkin.

¿Qué dice el tatuaje de Canelo Álvarez?

Para los desprevenidos su frase en la espalda dice: "El destino no es una cuestión de suerte, es una cuestión de elección. La vida es dura, pero nunca hay que rendirse. Hay que seguir luchando y siempre hay que creer en uno mismo para alcanzar tus sueños".

¿Dónde está el gimnasio de Canelo Álvarez?

La Escuela de Boxeo Saúl Álvarez, abierta en 2012, está ubicada en el Sector Libertad de la ciudad de Guadalajara. Pero el boxeador mexicano también inauguró un espacio, junto con Eddy Reynoso, en Estados Unidos: precisamente en San Diego, California.