El próximo cinco de diciembre Gervonta Davis regresa para defender el Título Mundial Ligero de la AMB frente al mexicano Isaac el Pitbull Cruz en el Staples Center de Los Ángeles. Por otra parte, a menos de un mes de volver al ring para defender su cinturón, The Tank le dejó un mensaje a los fanáticos y especialistas que dice que Floyd Mayweather Promotion lo protege de las grandes peleas.

A lo largo de su carrera, el peleador que es promocionado por Money ha ido tumbando boxeadores que no han estado cerca de su nivel. A su vez, muchas veces contra ellos no dio el peso. A pesar de esto, el nacido en Maryland ha comenzado a subir el nivel ante rivales que le han propuesto más pelea, pero que están más cerca del retiro o que aún están lejos del mejor nivel.

Por otra parte, una de las críticas que recibe es que protegido por la empresa que lo promociona, por lo que les dejó un mensaje a todos ellos. “Dicen que Mayweather Promotion está protegiendo y no dejándome pelear contra peleadores Tops. Quien esté en el top cuatro, no sé sobre quién de esté hablando. Nombra alguien que esté peleando con alguno del top. No vez a ningún otro peleador top peleado con contra alguien top. No sé cuándo esto va a estar pasado. Probablemente suceda el próximo año o el siguiente. No lo sé, pero no pongas todo en mi y digan que no estoy peleando con los mejores”, expresó a The Last Stand Podcast con Brian Custer.

Y agregó: “El único que peleó con todo, pero no quiere darle a la revancha (a Lomachenko) es Teófimo (López). Él ni siquiera sabía que iba a derrotarlo. Ni siquiera hablo sobre él porque no quiero darle a nadie prensa, pero nombra a otro peleador top que está peleando con peleadores tops. Ustedes siguen diciendo ‘Gervonta, Gervonta, Gervonta’. Esto solamente porque yo estoy haciendo los números (en PPV), estoy haciendo y no diciendo estoy peleando con peleadores top. No estoy peleando con los hombres que ustedes quieren para que yo pelee. Eso es por eso que ustedes siguen gritando mi nombre. Esta es la única cosa que puedo decir porque nadie más está peleando con los peleadores tops. Nómbrame si uno de ellos está peleado. Nadie”.

Por último, The Tank reiteró que nadie le dice si quiere pelear con un determinado peleador y el dice que no y agregó que es algo que le pueden consultar a Mayweather Promotions o a Al Haymon. “Hay tanta gente llamándome por mi nombre. Es más, tengo que atraparlos cuando puedo atraparlos. Ahí es donde estoy ahora mismo. Siéntate. Están llamando mi nombre. Bueno. Atrápalos en el momento adecuado. Atrápalos mientras duermen. Eso es lo que estoy haciendo. Simplemente aparezcan en ellos. Diga, 'aquí está. Me has estado llamando por mi nombre”, finalizó Gervonta Davis.