A pesar de que hace un par de días declaró que luego de la doble fractura de mandíbula que sufrió tras la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul parece estar listo para no dar el brazo a torcer y continuar su carrera en el boxeo. Uno de sus grandes anhelos es enfrentar a Canelo Álvarez, a quien le realizó una oferta suculenta y millonaria que parece difícil de rechazar.

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Los millones que tiene Jake Paul para convencer a Canelo Álvarez

Paul fue contundente y directo al afirmar que tiene 200 millones de dólares para ofrecerle a Canelo y así protagonizar la que, según él, sería la pelea más grande en la historia del boxeo. Una fortuna y mucho glamour es lo que busca Jake para seguir consolidando su nombre como uno de los más relevantes en el presente del deporte.

“Canelo, tengo los 200 millones de dólares para ti. Dinero fácil. Jake Paul contra Canelo. Hagámoslo realidad. Esto es lo que los aficionados han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo. Canelo dijo por teléfono que está dispuesto, así que vamos a hacer que suceda. Tengo los 200 millones y creo que esa será la próxima pelea. Así que firma el contrato, Canelo. Mucho respeto para ti. Hagamos la pelea más grande del boxeo”, comentó Paul en el canal de Betr.

Canelo Álvarez rechazó la propuesta de Jake Paul. (INSTAGRAM)

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Sin embargo, la respuesta de Saúl fue rápida. Mediante su cuenta de Instagram, compartió una historia con emojis de risas, dando a entender que está muy lejos de ser convencido y seducido por parte de Paul. Por lo pronto, se espera que Saúl regrese a los cuadriláteros el próximo mes de septiembre con una pelea que tenga un título del mundo en juego, ya que su misión es recuperar la corona de los supermedianos.

La particularidad del caso es que, supuestamente, estos dos protagonistas tenían un acuerdo para enfrentarse a principios de 2025, pero Canelo llegó a un acuerdo con el magnate árabe Turki Al-Alshikh y se centró en nuevo contrato que lo ofreció otros horizontes, lejos de la celebridad norteamericana. Parece que esta parte de la historia quedará sin efecto.

En síntesis

Jake Paul ofreció 200 millones de dólares a Canelo Álvarez para pactar un combate de boxeo.

ofreció a para pactar un combate de boxeo. El boxeador Saúl Álvarez respondió a la oferta con emojis de risas en su cuenta de Instagram.

respondió a la oferta con en su cuenta de Instagram. Canelo planea regresar al ring en septiembre para intentar recuperar el título de los supermedianos.