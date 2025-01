¿Por qué no juega Vinícius Jr. en Real Madrid vs. Brest por la UEFA Champions League 2024/25?

Este miércoles 29 de enero, desde las 14 horas de la CDMX, el Real Madrid definirá su ubicación en la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024/2025, con su encuentro correspondiente a la octava jornada frente al Stade Brestois en el Estadio de Roudourou.

Publicidad

Publicidad

En concreto, el Merengue ya sabe que, en el peor de los casos, deberá jugar los Play Off para los Octavos de Final. Si bien tiene chances matemáticas, primero tiene que ganar su partido por el mayor resultado posible y después debe esperar el marcador de otros juegos -que se disputarán todos a la misma hora- para ver si puede arañar una de las plazas directas para los Octavos.

Respecto a la cita que el Real Madrid debe afrontar con el elenco francés, la noticia en la antesala está ligada a Vinícius Júnior, dado que no podrá ser tenido en cuenta por Carlo Ancelotti por sanción. El brasileño llegó a la tercera amonestación vs. Salzurgo el pasado 22 de enero, por lo que debe cumplir con la pena de una fecha de suspensión.

Ante este escenario, el estratega italiano aprovecharía la ausencia de Vini Jr. para sumar una alternativa en el mediocampo con Dani Ceballos. Jude Bellingham se pararía un tanto más adelantado con dos puntas: Rodrygo Goes y Kylian Mbappé. En limpio, el once del equipo blanco sería: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Dani Ceballos, Jude Bellingham; Rodrygo Goes y Kylian Mbappé.

Publicidad

Publicidad

Vale mencionar que Vinícius, además, viene de cumplir dos fechas de suspensión en LaLiga, por la expulsión que recibió en el duelo con el Valencia por su agresión al portero Stole Dimitrevski, las cuales cumplió en las fechas 20 y 21 vs. Las Palmas y Real Valladolid, respectivamente.

Los partidos más destacados de este miércoles por Champions League

PSV vs. Liverpool

Bayern vs. Slovan Bratislava

Girona vs. Arsenal

Barcelona vs. Atalanta

Stade Brestois vs. Real Madrid

Manchester City vs. Club Brujas

Juventus vs. Benfica

Aston Villa vs. Celtic F.C

Dinamo Zagreb vs. Milan

Inter vs. Mónaco

RB Salzburg vs. Atlético de Madrid

Stuttgart vs. PSG

ver también ¡Durísimo! Jorge Valdano usó a Hugo Sánchez para destrozar a Vinícius Júnior