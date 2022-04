Oribe Peralta: "En Chivas no me dejaron jugar", a pesar de que estaba en óptimas condiciones

A lo largo de su trayectoria de más de 18 años como futbolista profesional, Oribe Peralta jugo para siete clubes: Morelia, León, Monterrey, Santos, Jaguares de Chiapas, América y Guadalajara, además de haber militado a la selección mexicana. Su último equipo fueron las Chivas en el que tuvo un retiro poco decoroso.

Oribe Peralta tuvo más de una estancia con las Chivas del Guadalajara. La primera fue en 2005 cuando reforzó al Rebaño en la Copa Libertadores prestado por los Rayados del Monterrey. En aquella edición del prestigiado torneo de la Comebol, el Cepillo jugó apenas 82 minutos repartidos en un juego ante Boca Juniors en cuartos de final y dos ante Atlético Paranaense en semifinales.

Pero antes de esa ocasión, incluso antes de su debut en primera división con el Morelia en el torneo Clausura 2003, Oribe Peralta tuvo una etapa de preparación con las Chivas del Guadalajara que recordó con TUDN, y que se remonta incluso a la compra del club por parte del empresario Jorge Vergara en octubre de 2002.

"Justo había cumplido 18 años, llego en enero, estaba Oscar Ruggeri como director técnico. Estuve entrenando con una tercera y lo que restaba el torneo, como no estaba registrado ante Federación podían hacerlo (subirlo al primer equipo) en cualquier momento. Pensé que sí iba en serio, pero corren a Ruggeri y al equipo lo iban a vender; entonces el que era dueño del equipo les dice a los de Cesifut (Centro de Sinergia Futbolística, ubicado en Lerdo, Durango, en La Laguna) que me lleven porque puede ser que me quede y no les paguen lo que iba a costar", recordó Oribe Peralta.

¿Cuántos partidos jugó Oribe Peralta en su último paso por Chivas?

Ya en la recta final de su carrera, Oribe Peralta volvió de 35 años a las Chivas del Guadalajara para el torneo Apertura 20219 y se mantuvo hasta el Apertura 2021, pero jugó escasos 1,102 minutos en 33 partidos de liga. "Era una espinita que tenía clavada. Sabía que no iba a ser lo mismo por el ritmo de competencia, no era la misma edad, pero después yo estuve siempre al 100 por ciento, con toda la disposición de jugar y no me dejaron jugar. Siempre estuve disponible y jamás hubo una oportunidad", lamentó el Cepillo.