La Selección de Ecuador, la gran revelación de esta temporada de las Eliminatorias Sudamericanas, buscará ratificar su posición como escolta del líder, cuando visite a Paraguay este jueves en Asunción, por la jornada 17 del certamen camino a la Copa del Mundo. Uno de los cruces más atractivos del día y que promete muchas emociones.

Las alineaciones del encuentro ya están totalmente confirmadas, y entre los veintidós que iniciarán el partido aparece una notable baja: Moisés Caicedo no será titular en el ‘Tri’ para este duelo clave ante la ‘Albirroja’. El talentoso volante del Chelsea no aparece entre los elegidos por Sebastián Beccacece, pero tampoco formará parte del banquillo.

En esta oportunidad, la ausencia del ‘niño Moi’ tiene que ver con un problema físico: el pivote no pudo recuperarse a tiempo de una molestia muscular, que lo viene aquejando hace un tiempo. El cuerpo técnico lo exigió pero no lo observó al cien por ciento, por lo cual no será arriesgado y podrán preservarlo para el próximo desafío de Eliminatorias.

Moisés Caicedo, afuera por molestias físicas [Foto: Getty]

Con la pérdida de Moisés Caicedo, el equipo que presentará Ecuador para visitar a Paraguay este jueves será el siguiente: Hernán Galíndez; Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Piero Hincapié, Ayrton Preciado; Joel Ordóñez, Jordy Alcívar, Pedro Vite; Kendry Páez; Enner Valencia y Nilson Angulo. Impactante la presencia de jugadores del futbol europeo en el once inicial del ‘Tri’.

Actualmente, Ecuador marcha en la 2° colocación de la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL, con 25 puntos, producto de siete triunfos, siete empates y solo dos derrotas (el que menos perdió). Comparte el puesto con Brasil, pero lo supera por diferencia de gol, y se ubica diez unidades por detrás del puntero Argentina, que tiene 35.

La Selección Ecuatoriana de Sebastián Beccacece se enfrentará a Paraguay este jueves 4 de septiembre, en el Estadio Defensores del Chaco, a partir de las 17.30 horas de México (18.30 hora ECU), por la 17° jornada de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cotejo internacional no será transmitido en suelo mexicano.