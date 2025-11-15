La Selección de Portugal se encuentra este domingo ante la chance concreta y en sus manos de sellar su clasificación al Mundial, para ponerse otra vez el traje de ‘favorito’. Para ello, deberá obtener un buen resultado ante Armenia, el oponente que tendrá en el día de la fecha por la última jornada de la fase de grupos de las Eliminatorias UEFA.

Sin embargo, y pese a contar con una buena variedad de figuras, en sus aspiraciones por obtener el boleto a la cita mundialista, el conjunto luso no podrá contar con Cristiano Ronaldo, su capitán y referente además de su máximo goleador. El centrodelantero no será parte del compromiso de la sexta fecha del Grupo F y lo verá desde las gradas.

En esta oportunidad, el atacante que juega para el Al-Nassr será baja para el encuentro de turno dado que debe cumplir la suspensión por la tarjeta roja recibida en el partido pasado de Eliminatorias ante Irlanda. Si bien todavía no fue anunciada la extensión de la sanción, al tratarse de una expulsión por lo menos el siguiente juego no lo podrá disputar.

El fastidio de Cristiano Ronaldo por su expulsión [Foto: Getty]

A la espera del fallo de la FIFA que podría dejarlo sin debut mundialista, CR7 no estará ni siquiera en la banca de Portugal como una opción para el segundo tiempo ante Armenia. El ‘Bicho’ es juzgado por exceso de violencia por el codazo contra un rival que lo condenó en el compromiso anterior. En los próximos días sabrá si se perderá más cotejos de su selección.

Con la baja de Cristiano Ronaldo, la probable alineación de Portugal para recibir a Armenia estaría compuesta de la siguiente manera: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inácio, Diogo Dalot; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Goncalo Ramos y Joao Félix. El delantero del PSG se quedaría con el lugar de CR7 en el once titular de Roberto Martínez.

El partido Portugal vs. Armenia se disputará este domingo 16 de noviembre, con sede en el Estadio do Dragao (Oporto), a partir de las 08.00 horas del Centro de México, por la continuidad de la sexta jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El enfrentamiento del primer turno será transmitido en el país en forma exclusiva a través de la pantalla de SKY Sports.

