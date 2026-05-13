24 Horas de Nürburgring, con Max Verstappen: fecha, horario y dónde ver la carrera

El piloto de Red Bull Racing vuelve a Nordschleife para cumplir con uno de sus grandes objetivos en el automovilismo.

El mundo del automovilismo se paraliza este fin de semana por la presencia de Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring. El piloto de Red Bull Racing regresa a Nordschleife para cumplir con uno de sus grandes deseos antes de retomar la actividad de la Fórmula 1.

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El neerlandés hará su debut en esta carrera de resistencia en el Mercedes-AMG GT3 Evo del Verstappen.com Racing junto a Lucas Auer, Jules Gounon y Daniel Juncadella. Asimismo, la expectativa entre los aficionados es máxima, tanto así que por primera vez en 54 años se agotaron las entradas presenciales.

Max Verstappen vuelve a correr en Nürburgring (@motorsport)

Cabe recordar que la última participación de Verstappen en Nürburgring terminó de la peor manera por la trágica muerte del piloto Juha Miettinen en la primera carrera clasificatoria para las 24 Horas. El finlandés de 66 años se encontraba pilotando un BMW 325i con el dorsal #121 al momento del accidente.

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Horarios de las 24 Horas de Nürburgring

Jueves 14 de mayo:

04:15 – 06:15 hrs: Clasificación 1.

Clasificación 1. 11:00 – 14:30 hrs: Clasificación 2.

Viernes 15 de mayo:

02:15 hrs: Top Qualy 1 (Referencial/CEST).

Top Qualy 1 (Referencial/CEST). 03:05 hrs: Top Qualy 2 (Referencial/CEST).

Sábado 16 de mayo:

07:00 hrs (CDMX): Inicio de la Carrera (24 Horas).

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Domingo 17 de mayo:

07:00 hrs (CDMX): Finalización de la Carrera.

*Todos los horarios corresponden al Centro de México.

¿Dónde ver las 24 horas de Nürburgring?

La carrera se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de la competición en YouTube. El evento ya está publicado en la plataforma.

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¿Qué dijo Verstappen antes de las 24 Horas de Nürburgring?

“El éxito de esta participación, al final de la carrera, significaría ganar. Es muy simple, por eso estamos aquí. Sé que no será fácil, pero es el objetivo de todos”, manifestó Max en la previa en declaraciones recogidas por Motorsport. Además, Verstappen reveló que conoce el trazado a la perfección gracias al simulador.