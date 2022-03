Falta cada vez menos para el inicio de la temporada 2022 de la Formula 1, un evento que promete dar que hablar luego de lo sucedido en el año anterior. Mientras todas las luces se van con Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes generan una altísima expectativa, el resto de pilotos se está preparando para dar el golpe. Uno de ellos es Sergio Pérez, la segunda espada de Red Bull Racing que tiene una gran oportunidad en el ocaso de su carrera.

Con 32 años y contrato hasta diciembre de este año, el mexicano sabe que tendrá que dar su mejor versión en los 23 Grandes Premios que la organización ha anunciado. Todos esperan que el neerlandés y el británico peleen nuevamente por el título, pero el fanático del América tiene la clara ilusión de hacer su papel y meterse entre los candidatos. Para eso, contará con el "acompañamiento" de una empresa mexicana...

En las últimas horas, Sergio Pérez compartió a través de sus redes sociales su alianza comercial con Patrón Tequila, marca fundada en 1989 con origen en Jalisco. Sus productos están hechos de agave azul y presentan cinco versiones distintas: Silver, Añejo, Reposado, Gran Patrón Platinum y Gran Patrón Burdeos. El ADN azteca quedará más que representado en esta temporada de Formula 1, sin dudas.

"Pasión. Dedicación. Perseverancia. Estos son los ingredientes más puros que nos guían a la meta final para alcanzar la perfección. Estos son también los ingredientes con los que Patrón Tequila crea el mejor tequila del mundo", señaló en su cuenta de Instagram. De esta manera, Checo junta sus dos gran pasiones en esta unión: el automovilismo y las costumbres mexicanas.

¿Qué opina Sergio Pérez del despido de Nikita Mazepin?

"Es difícil, es un tema muy sensible, pero creo que lo principal es que la mayoría de los rusos no está de acuerdo con lo que está pasando. Muchos deportistas, como todo el mundo, se han manifestado en contra de lo que está haciendo su líder, pero bueno, tristemente son las consecuencias. Hoy en día el deportista ruso lo está pagando de cierta manera. No estoy de acuerdo con las sanciones porque creo que el deportista no tiene la culpa de lo que está haciendo su presidente", apuntó con contundencia Checo, tras el despido de Nikita Mazepin (ruso) de Haas F1 Team.