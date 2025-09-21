Checo Pérez se subirá nuevamente a un monoplaza de Fórmula 1 luego del Gran Premio de Azerbaiyán 2025. Precisamente en el circuito callejero de Baku el mexicano ganó dos de sus seis carreras en la Máxima y, aunque no fue parte de esta edición, lo cierto es que el expiloto de Red Bull volverá a las pistas en los próximos días en Charlotte.

El tapatío estuve presente en el estadio de LA Dodgers como invitado de lujo para lanzar la primera bola del partido del lunes pasado contra Philadelphia Phillies. En este contexto, brindó una entrevista en la que reveló: “La próxima semana primero iré a Charlotte y luego a Inglaterra. Haré pruebas en el simulador de la sede, pero luego planeo conducir un monoplaza de F1”.

La rueda de prensa de Checo Pérez en Los Angeles (GETTY IMAGES)

Ese momento llegó: Checo regresa a las pistas luego del Gran Premio de Azerbaiyán, que tuvo como ganador a su excompañero Max Verstappen. Ahora bien, no se subirá a un coche de Cadillac, sino que lo hará en un Ferrari. Más precisamente un monoplaza Ferrari de 2023 (SF-23).

El oriundo de Guadalajara reveló que tiene que empezar a entrenar con antelación para estar listo para principios del año que viene debido a que su cuello “ha perdido tono” y necesito “recuperar la funcionalidad completa para poder pilotar un coche de F1 al máximo nivel”.

¿Por qué Checo Pérez vuelve a las pitas en un coche Ferrari si firmó con Cadillac?

Esto se debe a que Cadillac todavía no cuenta con con monoplazas propios para utilizar a en sesiones de prueba. Por eso, según Mediotiempo, Checo Pérez se subirá a un Ferrari, empresa que le administrará el motor, caja de cambios y suspensión a la escudería americana para su debut en la temporada 2026.

