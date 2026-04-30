La Fórmula 1 volverá al ruedo este viernes 1 de mayo tras una larga inactividad. La Máxima aterriza en suelo estadounidense por primera vez en la temporada 2026 y uno de los grandes protagonistas promete ser Checo Pérez.

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Más allá del resultado que pueda obtener el mexicano con su Cadillac tanto en la Sprint como en la carrera principal, se trata de la primera home race de su escudería, por lo que se espera que haya varias actividades con Checo y Bottas a la cabeza.

No obstante, en la previa del inicio de las actividades del Gran Premio de Miami, Sergio Pérez sorprendió practicando otro deporte en Florida. Ahora bien, cabe remarcar que se trata de una actividad de bajo riesgo: golf.

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El oriundo de Guadalajara no se reduce al automovilismo. Checo es un confeso fanático del América y se ha dejado ver jugando al futbol, incluso en un evento previo al Gran Premio de México 2025. Ahora, Pérez se pasó al golf, deporte que también practicó en el pasado.

Además, el mexicano no fue el único piloto que disfrutó del golf en la previa del GP de Miami, ya que la cuenta oficial de la Fórmula 1 también publicó fotos de Carlos Sainz (Williams) en el Pro-Am del Campeonato Cadillac de PGATour.

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A qué hora son las carreras del GP de Miami 2026

Sprint: Sábado 2 de mayo | 10:00 hs

Carrera: Domingo 3 de mayo | 14:00 hs

En síntesis