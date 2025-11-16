El lapidario pronóstico de periodista argentino para la primera carrera de Checo con Cadillac

Checo Pérez ya volvió a las pistas de cara a su debut oficial en Cadillac y los aficionados mexicanos tachan los días para verlo nuevamente en un Gran Premio de la Fórmula 1. El tapatío será compañero de Valtteri Bottas en la nueva escudería y hay una gran incertidumbre sobre el lugar en el que se encontrarán cuando comience la nueva temporada.

No es un secreto que asentarse en la Máxima como equipo nuevo tarda años. Sin embargo, Cadillac llega en pleno cambio de reglamento y respaldado por Ferrari como proveedor de unidad de potencia. Muchos creen que esto no será suficiente y uno de los que se para en este lugar es Adrian Puente, reconocido periodista argentino.

“Se los digo ahora por las dudas, yo creo que Cadillac empieza en última fila”, comenzó diciendo Puente en Fox Sports. No conforme con ello, completó: “Es más, se los digo ahora por las dudas, yo creo que Cadillac empieza en última fila. Australia, marzo 2026, los dos últimos pilotos van a ser Checo y Bottas“.

Aunque hubo aficionados que se tomaron a mal este desalentador pronóstico, hay que mencionar que el comentario no fue propiamente contra Sergio Pérez o Valtteri Bottas. Por el contrario, va apuntado a que no confía en que Cadillac pueda ofrecer un coche competitivo desde el inicio.

Checo Pérez mostró su apoyo para Franco Colapinto

Al margen de los comentarios de la prensa, la relación entre Checo y el argentino Franco Colapinto es inmejorable. De hecho, el piloto de Alpine hizo un posteo en Instagram palpitando el final de temporada y el propio Pérez comentó: “Vamos Franco!!!”.

