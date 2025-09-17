El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 ilusionó mucho a todos los aficionados que apoyan al mexicano. El máximo representante nacional se subirá al auto de Cadillac en la temporada 2026 junto con Valtteri Bottas en un equipo que promete ser competitivo. En ese sentido, el director de Alpine, Flavio Briatore expresó que intentó convencer a Sergio de sumarse a sus filas, aunque no tuvo éxito.

Flavio Briatore reveló que tuvo conversaciones con Checo Pérez

Con el futuro de Pierre Gasly confirmado en Alpine, lo que busca la escudería francesa es definir se segundo asiento. Los resultados de Franco Colapinto han mejorado en las últimas carreras y la ilusión del argentino por seguir un año más en la máxima categoría del automovilismo creció. Sin embargo, el propio Briatore confesó que buscó contar con Pérez, pero que no logró seducirlo.

“Me llamó. Me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero al mismo tiempo me dijo que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Cadillac. No pude ofrecerle nada en ese momento”, afirmó Briatore en AMus.

A su vez, en conversación con AFP, reveló que la intención sería seguir contando con Colapinto: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”.

Pérez ya está listo para iniciar un nuevo desafío en la Fórmula 1. Briatore confirmó que el acuerdo del mexicano con Cadillac estaba muy pronto a confirmarse como para convencer a Checo de dar marcha atrás y sumarse a su escudería. Por esa razón, tuvo que investigar nuevos horizontes y todo indica que terminará quedándose con Colapinto como el segundo piloto de su equipo.

