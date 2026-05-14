El piloto de Red Bull ya da que hablar en Nordschleife con su Mercedes-AMG GT3 Evo.

Max Verstappen acapara todos los flashes en Nordschleife. La presencia del tetracampeón de Red Bull Racing hizo que se agotaran las entradas de las 24 horas de Nürburgring por primera vez en la historia y ya comenzó a dar espectáculo desde la Q1.

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Este jueves se llevó a cabo la primera sesión y Verstappen no solo consiguió un buen resultado con su Mercedes-AMG GT3 Evo del Verstappen.com Racing, sino que además hizo una arriesgada maniobra de sobrepaso que se comenzó a viralizar rápidamente en redes sociales.

🔥 Verstappen divirtiéndose (literalmente) en Nürburgring.



🚀 La Q1 ya ha terminado y el coche del neerlandés, Juncadella, Gounon y Auer ha marcado el tercer mejor tiempo. #24hNBR pic.twitter.com/iCd1FTw2b1 — SoyMotor.com (@SoyMotor) May 14, 2026

¿Cómo le fue a Max Verstappen en la Q1 de las 24 horas de Nürburgring?

Max Verstappen consiguió una vuelta de 8m18.539s en la Q1 del Nordschleife y ese tiempo le bastó para conseguir el tercer lugar en la primera sesión de clasificación para las 24 Horas de Nurburgring que se correrá el sábado.

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Horarios de las 24 Horas de Nürburgring

Jueves 14 de mayo:

04:15 – 06:15 hrs: Clasificación 1 | DISPUTADO

Clasificación 1 | DISPUTADO 11:00 – 14:30 hrs: Clasificación 2.

Viernes 15 de mayo:

02:15 hrs: Top Qualy 1 (Referencial/CEST).

Top Qualy 1 (Referencial/CEST). 03:05 hrs: Top Qualy 2 (Referencial/CEST).

Sábado 16 de mayo:

07:00 hrs (CDMX): Inicio de la Carrera (24 Horas).

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Domingo 17 de mayo:

07:00 hrs (CDMX): Finalización de la Carrera.

*Todos los horarios corresponden al Centro de México.