El pueblo mexicano y los fanáticos de la Fórmula 1 están ilusionados con uno de los regresos más esperados de la competición: el de Sergio “Checo” Pérez. El piloto mexicano, que estuvo un año sin correr tras su paso por Red Bull, fue anunciado por su nuevo equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Los mejores memes tras el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac

Cadillac lo presentó como uno de los principales corredores de su equipo para la próxima temporada. El equipo estará conformado por él y el finlandés Valtteri Bottas, y será la primera participación de la escudería en la máxima categoría de la Fórmula 1, donde esperan estar a la altura de las circunstancias.

Las reacciones y mensajes por el regreso de Checo no tardaron en aparecer. Todos están emocionados por volver a verlo en las pistas después de una larga espera, necesaria para que el piloto encuentre nuevamente su lugar en la máxima categoría.

Uno de los gestos más destacados fue el del argentino Franco Colapinto, actual piloto de Alpine, quien le dejó un mensaje en sus redes sociales luego del anuncio. “Vamos checoooooo”, escribió Colapinto en Instagram. Aunque breve, el mensaje dejó en claro la alegría por el regreso del mexicano, que será su rival a partir del 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Las primeras palabras de Checo Pérez como piloto de Cadillac en su regreso a la F1: “Es una gran responsabilidad”

El video de Checo Pérez

En su video de anuncio, Checo Pérez expresó: “¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado este tiempo estaré siempre agradecido”.

“Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones. Este es el siguiente, el siguiente capítulo, estamos de regreso”, cerró el piloto mexicano, desatando emoción entre sus seguidores.

Tweet placeholder

Publicidad