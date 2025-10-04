El Gran Premio de Singapur 2025 podría dar por finalizado uno de los dos campeonatos con seis carreras de anticipación. McLaren sacó una importante ventaja sobre el resto de las escuderías en la presente temporada y está a un paso de conseguir su segundo título de Constructores consecutivo luego de lo que fue la remontada la Red Bull el año pasado.

El abandono de Oscar Piastri y el P7 de Lando Norris en el GP de Azerbaiyán aplazaron los festejos, pero ahora todo apunta a que McLaren celebrará el primer título de la temporada. De hecho, los dos pilotos papayas lideran también el Mundial de Pilotos, pero Max Verstappen amenaza con dar pelea en esta recta final.

¿Qué necesita McLaren para ganar el Campeonato de Constructores en Singapur?

A McLaren solo le bastará con sumar 13 puntos para asegurarse matemáticamente el Campeonato de Constructores 2025 en el Gran Premio de Singapur. Estas unidades no necesariamente tienen que estar repartidas entre los dos pilotos: mientras uno las consiga, ya es suficiente. Salvo una catástrofe, el equipo anaranjado será campeón por décima vez.

McLaren ganó el Campeonato de Constructores en 2024 (GETTY IMAGES)

¿En qué posiciones largan Oscar Piastri y Lando Norris?

Oscar Piastri ocupará el tercer lugar en la parrilla de salida, mientras que Lando Norris largará quinto. Solamente manteniéndose en dichas posiciones, McLaren sumaría 25 puntos, 12 más de los que necesita para obtener el Campeonato de Constructores.