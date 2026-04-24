¿Por qué no juegan Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en Betis vs. Real Madrid por LaLiga?

Betis y Real Madrid se enfrentan este viernes 24 de abril por el primer partido correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga. El torneo entra en su etapa definitiva y cada juego tiene su importancia. En este caso, el encuentro comienza a las 13:00hs (CDMX).

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Betis lucha por mantenerse 5° y así poder clasificar a la próxima Champions League mientras que Real Madrid todavía sueña con coronarse en LaLiga. Sin embargo, el conjunto merengue tendrá que intentar ganarle al equipo verdiblanco sin Aurélien Tchouaméni y Arda Güler, entre otras bajas.

¿Por qué no están Aurélien Tchouaméni y Arda Güler?

En ambos casos sus ausencias fueron sorpresivas. Por el lado del francés, se informó que Aurélien Tchouaméni tiene una sobrecarga muscular en el gemelo izquierdo que lo dejó fuera de la convocatoria del partido de este viernes del Real Madrid.

En el caso del turco, Real Madrid publicó el parte médico que detalla que Arda Güler tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió en un entrenamiento. Lo del francés es una lesión leve, pero el centrocampista zurdo debería tardar unas dos semanas en recuperarse.

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Además de las dos ausencias mencionadas, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Thibaut Courtois, Éder Militao y Rodrygo. Real Madrid está lejos de Barcelona (9 puntos), pero mantiene la ilusión siempre y cuando gane todos los partidos que le quedan.

En síntesis