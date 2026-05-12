¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Hilal por la Saudi Pro League

El equipo de Cristiano Ronaldo sueña con quedarse con el título esta temporada en la liga de Arabia Saudita.

Al-Nassr afrontará este martes uno de los partidos más importantes de toda la temporada en Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo recibirá a Al-Hilal desde las 12:00 hs de la CDMX en un clásico que puede definir gran parte del campeonato.

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El conjunto amarillo llega como líder de la Saudi Pro League y atraviesa un gran momento futbolístico en la recta final del torneo. Después de varias jornadas manteniendo la ventaja en la cima, ahora tendrá la posibilidad de dar un golpe definitivo frente a su clásico rival.

La diferencia actual entre ambos equipos es de cinco puntos, aunque Al-Nassr tiene un partido más disputado. Por eso, una victoria esta tarde le permitiría asegurar matemáticamente el título y celebrar el campeonato junto a su afición.

Del otro lado estará un Al-Hilal que todavía mantiene esperanzas de pelear hasta el final. El equipo azul sabe que necesita un triunfo para seguir con vida en la lucha por la liga y meterle presión a Cristiano Ronaldo y compañía.

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La expectativa alrededor del encuentro es enorme por la cantidad de figuras internacionales que habrá en cancha. Además de Cristiano Ronaldo, también estarán nombres importantes como Sadio Mané, João Félix, Karim Benzema y Sergej Milinković-Savić.

Así formaría Al-Nassr

Yahya

Martínez

Al-Amri

Al Ghanam

Mané

Brozovic

Al-Khaibari

Coman

Cristiano Ronaldo

João Félix

Así formaría Al-Hilal

Bono

Al-Harbi

Akcicek

Tambakti

Hernández

Milinkovic-Savic

Kanno

Neves

Al-Dawsari

Malcom

Benzema

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