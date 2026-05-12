¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Hilal por la Saudi Pro League

Al-Nassr afrontará este martes uno de los partidos más importantes de toda la temporada en Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo recibirá a Al-Hilal desde las 12:00 hs de la CDMX en un clásico que puede definir gran parte del campeonato.
El conjunto amarillo llega como líder de la Saudi Pro League y atraviesa un gran momento futbolístico en la recta final del torneo. Después de varias jornadas manteniendo la ventaja en la cima, ahora tendrá la posibilidad de dar un golpe definitivo frente a su clásico rival.
La diferencia actual entre ambos equipos es de cinco puntos, aunque Al-Nassr tiene un partido más disputado. Por eso, una victoria esta tarde le permitiría asegurar matemáticamente el título y celebrar el campeonato junto a su afición.
Del otro lado estará un Al-Hilal que todavía mantiene esperanzas de pelear hasta el final. El equipo azul sabe que necesita un triunfo para seguir con vida en la lucha por la liga y meterle presión a Cristiano Ronaldo y compañía.
La expectativa alrededor del encuentro es enorme por la cantidad de figuras internacionales que habrá en cancha. Además de Cristiano Ronaldo, también estarán nombres importantes como Sadio Mané, João Félix, Karim Benzema y Sergej Milinković-Savić.
Así formaría Al-Nassr
- Yahya
- Martínez
- Al-Amri
- Al Ghanam
- Mané
- Brozovic
- Al-Khaibari
- Coman
- Cristiano Ronaldo
- João Félix
Dónde ver EN VIVO Al-Nassr vs. Al-Hilal por la Saudi Pro League: canales de TV y streaming online
Así formaría Al-Hilal
- Bono
- Al-Harbi
- Akcicek
- Tambakti
- Hernández
- Milinkovic-Savic
- Kanno
- Neves
- Al-Dawsari
- Malcom
- Benzema
En sintesis
- Cristiano Ronaldo asegura el título de la liga si Al-Nassr vence hoy al Al-Hilal.
- Al-Nassr lidera con cinco puntos de ventaja sobre Al-Hilal en el King Saud Stadium.
- El partido inicia a las 12:00 hs de CDMX con figuras como Karim Benzema.