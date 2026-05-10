¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Esta tarde se juega el Clásico que podría otorgarle el título liguero al Barça con tres jornadas de antelación.

Llegó el día. Este domingo Barcelona recibe a Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga en lo que promete ser uno de los clásicos más candentes de los últimos años. Los culés tienen la posibilidad de gritar campeón ante un Merengue que llega cargado de conflictos internos y con la plantilla dividida.

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Ahora bien, a pesar de la gran expectativa por este partido, hay bajas de peso confirmadas en ambos equipos. Por un lado, Lamine Yamal seguirá fuera del equipo blaugrana para recuperarse bien de cara al Mundial 2026 con la Selección de España.

Por el otro, el Real Madrid no contará con la presencia de su capitán -Fede Valverde- tras la pelea con Aurélien Tchouaméni que le provocó un corte en la frente. De igual manera, Kylian Mbappé tampoco será parte del encuentro por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé no jugará El Clásico (Getty Images)

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Probable alineación de Barcelona

Joan García

Eric García

Pau Cubarsí

Gerard Martín

João Cancelo

Gavi

Pedri

Dani Olmo

Fermín López

Marcus Rashford

Robert Lewandowski

Probable alineación de Real Madrid