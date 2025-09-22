La espera se terminó y una nueva ceremonia del Balón de Oro llegó a su fin. Después de meses de especulaciones y filtraciones, se confirmó al nuevo ganador del galardón más importante a nivel individual en el mundo del futbol. El premio, organizado por France Football, volvió a generar una enorme expectativa en la previa.

El gran protagonista de la jornada fue Ousmane Dembélé, futbolista francés que brilló en el PSG durante toda la temporada pasada. Con actuaciones determinantes en la liga, la Copa de Francia y la Champions League, el atacante se llevó el trofeo por primera vez en su carrera.

Quien se quedó en la puerta de la gloria fue Lamine Yamal, joven de apenas 18 años que mostró un nivel extraordinario con la camiseta del Barcelona. El atacante español estuvo entre los favoritos durante meses y en muchas encuestas aparecía como el gran ganador, aunque finalmente terminó en la segunda posición.

En las listas filtradas previas a la ceremonia, Yamal aparecía como el elegido. Sin embargo, el peso de lo logrado por Dembélé en el PSG inclinó la balanza. El equipo parisino consiguió el triplete y el francés fue una pieza clave en cada título, lo que convenció a los votantes de darle el reconocimiento.

Los memes tras la derrota de Lamine Yamal

Como suele ocurrir con cada edición del Balón de Oro, las redes sociales estallaron al conocerse al ganador. Esta vez, los fanáticos reaccionaron con sorpresa y humor ante la derrota de Lamine Yamal. Los memes no tardaron en multiplicarse, reflejando la desilusión de algunos y la alegría de otros por el batacazo de Dembélé.

