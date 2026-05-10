Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde con Barcelona por LaLiga 2025-26

El Clásico puede ser determinante para la definición de LaLiga 2025-26 y acá te dejamos los resultados que necesita Real Madrid.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, Real Madrid visita a Barcelona por la jornada 35 de la liga española en lo que será una nueva edición del Clásico entre los dos mejores equipos de España. Los merengues buscarán evitar el título de los culés, pero para eso deben impedir que el equipo de Hansi Flick sume puntos en el Camp Nou y que no sean campeones en su cara.

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El conjunto blanco llega con la obligación de ganar para estirar la definición del campeonato. Después de una temporada irregular y tras varios golpes importantes, Real Madrid intentará al menos retrasar la coronación de Barcelona y mantenerse con vida una fecha más en LaLiga.

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Por el lado de Barcelona, el panorama es totalmente distinto. Los culés llegan líderes y dependiendo de sí mismos para quedarse con el campeonato español. El equipo de Flick sostuvo una gran regularidad durante la temporada y ahora tiene la posibilidad de dar la vuelta olímpica nada menos que en el Clásico.

Qué pasa si Real Madrid gana

En caso de quedarse con la victoria, Real Madrid evitará que Barcelona se consagre campeón en esta fecha y postergará la definición al menos una jornada más. De todas formas, el conjunto merengue seguiría necesitando una combinación muy complicada de resultados para pelear realmente LaLiga.

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Qué pasa si Real Madrid empata

Un empate le alcanzará a Barcelona para quedarse con el título de la liga española. El punto terminaría dejando sin posibilidades reales a Real Madrid y permitiría que los culés festejen el campeonato delante de su gente y ante su máximo rival.

Qué pasa si Real Madrid pierde

Si Barcelona consigue la victoria en el Camp Nou, automáticamente se convertirá en campeón de LaLiga 2025-26. Además, los culés podrían celebrar el título frente a Real Madrid, un escenario que haría todavía más especial la jornada para los aficionados blaugranas.

En sintesis

Barcelona será campeón de LaLiga si logra empatar o ganar ante el Real Madrid .

será campeón de si logra empatar o ganar ante el . El equipo de Hansi Flick puede asegurar el título en el Camp Nou esta jornada.

puede asegurar el título en el esta jornada. Una victoria del Real Madrid retrasaría la coronación culé al menos una fecha más.