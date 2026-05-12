CR7 está más cerca que nunca de coronarse campeón de la Saudi Pro League por primera vez y este martes afrontará un partido clave en busca de ese objetivo.

Al-Nassr tiene una chance inmejorable de coronarse campeón de la Saudi Pro League. El conjunto de Cristiano Ronaldo recibe este martes a Al-Hilal en el clásico y, de ganar, se asegurará matemáticamente el título liguero.

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En este contexto, CR7 -quien todavía no pudo coronarse campeón de liga con su equipo- realizó un posteo en sus redes sociales dedicado a los aficionados de Al-Nassr de cara a este crucial encuentro en el Alawwal Park.

“Su apoyo nos ha empujado cada semana. En el estadio, en casa y en todo el mundo. Esa energía está con nosotros en el campo”, comenzó escribiendo el delantero portugués en un posteo de Instagram que consistió de tres fotos. Y añadió: “Hagamos que cuente. Para nosotros. Para ti. Para Nassr. Nos vemos mañana”.

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Actualmete, Al-Nassr tiene 82 puntos con 32 partidos jugados, mientras que Al-Hilal está segundo con 77 unidades y un encuentro menos disputado. Tomando en cuenta que en la Saudi Pro League son nada más que 34 jornadas, un triunfo este martes les otorgaría el título a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo difícilmente sea Bota de Oro de la Saudi Pro League

A falta de dos encuentros por disputarse, Ronaldo ocupa el tercer puesto de la tabla de goleo de la Liga de Arabia Saudita con 26 tantos. Julián Quiñones (29) y Ivan Toney (31) están por encima de él y parece imposible que CR7 vaya a superarlos en dos jornadas.

No obstante, cabe recordar que el exdelantero de Real Madrid y Manchester United, entre otros, se perdió varios partidos entre su lesión y su huelga contra la directiva de Al-Nassr.

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En síntesis