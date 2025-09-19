Chivas y Toluca se enfrentarán este sábado 20 de septiembre en uno de los duelos más prometedores de la Jornada 9 del Apertura 2025. En el Estadio Akron, el Rebaño buscará seguir sumando unidades tras la victoria en el Clásico ante América (2-1) como visitante y el empate frente a Tigres (0-0) de local, mientras que los Diablos llegarán a tierras tapatías con dos victorias en fila.

Luego de un mal arranque de campeonato, con solo cuatro puntos obtenidos sobre 18 posibles, el conjunto de Gabriel Milito parece haber enderezado su rumbo en los últimos dos partidos. Así, contará con un encuentro más que desafiante para confirmar su levantada pensando en acercarse a las posiciones de Play-In cuando faltan nueve fechas para el final de la fase regular.

Por su parte, el equipo de Antonio Mohamed viene de dar cuenta de Atlético de San Luis como visitante y Puebla como local con sendas victorias por 3-1. El escenario muestra a los Escarlatas dentro de las posiciones de acceso directo a los cuartos de final de la Liguilla con 16 puntos y situados en el 4° lugar.

Cabe destacar que Toluca se impuso por 2-1 ante Chivas como local en el último antecedente entre ambos equipos. El combinado del Estado de México ganó con goles de Alexis Vega y Hugo Camberos en contra; el mencionado canterano había anotado el empate transitorio por la séptima fecha del Clausura 2025 en febrero pasado.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

El encuentro entre Chivas y Toluca por el Apertura 2025 comenzará a las 19:07 horas del centro de México. El balance de los últimos cinco enfrentamientos es de dos victorias para el Rebaño, una para los Diablos y dos empates (ambos 0-0).

¿Va por TV abierta? Cómo ver Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025

El partido que enfrentará a Chivas y Toluca no irá por TV abierta. La única manera de seguirlo en México será a través de la plataforma Amazon Prime Video.