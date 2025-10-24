Por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas y Atlas se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Tapatío. El compromiso será el próximo sábado 25 de octubre desde las 18:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

Pese al deseo de ganar, una cuestión no menor para ambos clubes, y que no pasó desapercibido, fue la designación del árbitro para este importante duelo del futbol mexicano. Marco Antonio Ortiz será el juez del duelo y hay un dato que tiene inquietos a los equipos.

Y es que el encargado de llevar las acciones en el duelo entre el Rebaño Sagrado y los Zorros no estuvo presente en ninguna victoria de los equipos cada vez que le tocó dirigirlo en alguna jornada. Este fin de semana podría romperse esa racha para alguno, salvo que empaten.

Marco Antonio Ortiz estará en el Clásico Tapatío. [Foto: Getty Images]

Este será el tercer compromiso que Ortiz le pitará a las Chivas en el presente torneo de la Primera División de México. En los dos pasados fueron derrotas para los tapatíos ante Juárez y Toluca, correspondientes a las Jornadas 5 y 9, respectivamente.

Por el lado rojinegro, solo estuvo en el cotejo de la Jornada 6 ante América y el equipo cayó 4-2 con dos penales marcados por el Gato. Este juez ya tiene experiencia en el Clásico Tapatío, ya que será su cuarto duelo entre Atlas y Chivas en los que ha tenido buen desempeño con dos expulsiones y 17 amonestaciones.

La terna arbitral para el Chivas vs. Atlas por Apertura 2025

Gato Ortiz no estará solo en el partido. Estará acompañado por Michel Alejandro Morales y Enrique Martínez como asistentes, el cuarto oficial será Yonatan Peinado. Por otro lado, en el VAR estará Érick Yair Miranda y como AVAR estará Joaquín Vizcarra.

