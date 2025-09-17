Las alineaciones de Chivas vs. Tigres UANL por la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX

El Apertura de la Liga MX está dejando grandes sensaciones. Los aficionados disfrutan del gran presente de varios equipos que están peleando en la parte superior de la tabla de posiciones y uno de ellos son los Tigres UANL que este miércoles 17 de septiembre visitan a las Chivas de Guadalajara, que vienen dulces luego de ganar el clásico ante el América.

Con todos los condimentos sobre la mesa para que sea un partido a la altura de las expectativas, los comandados por Gabriel Milito buscarán continuar por la senda de la victoria luego de sumar tres puntos de oro ante su rival más histórico. En ese contexto, el entrenador argentino colocará dentro del campo de juego lo mejor que tiene a disposición.

Por el lado de la visita. los 14 puntos que acumulan se quedan un poco atrás de los 21 que tiene el líder Rayados. Por esa razón, la intención de Guido Pizarro y sus muchachos será quedarse con una victoria que les permita mantenerse cerca de las primeras colocaciones, mientras que van asegurando su lugar en la próxima instancia del Apertura.

Chivas marcha en el puesto 12 con solamente siete unidades, pero a cuatro del último puesto de Play-In que ocupa León. El hecho de volver a ganar sería de vital importancia, por lo que, el duelo que en su momento no se pudo jugar por las malas condiciones del estadio Akron, es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos. El horario para que comience el duelo está pautado para las 19:05 del Centro de México.

La alineación de Chivas para recibir Tigres UANL

Raúl Rangel

Luis Romo

Miguel Tapias

Diego Campillo

Bryan González

Miguel Gómez

Erick Torres

Fernando González

Santiago Sandoval

Efraín Álvarez

Armando González

Alineación de Tigres UANL para visitar a Chivas

Nahuel Guzmán

Juan Sánchez

Marco Farfán

Edgar López

Juan Brunetta

Diego Lainez

Javier Aquino

Rómulo Zanré

Bernardo Parra

Ángel Correa

Ozziel Herrera

