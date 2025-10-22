Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Las alineaciones de Pachuca vs. Tigres UANL por la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

Ya están los 22 elegidos por Guido Pizarro y Jaime Lozano para el partido de hoy.

Por Marilyn Rebollo

Alineaciones del Pachuca vs Tigres
© Imago 7Alineaciones del Pachuca vs Tigres

Este miércoles el conjunto de Pachuca buscará imponerse en casa ante Tigres con la idea de acercarse un poco más al conjunto de la UANL. Y es que hasta el momento, la escuadra regia se encuentra en la posición 5 de la tabla con 26 unidades contra los Tuzos que ocupan el sitio 6 con 21 puntos, por lo que la victoria les ayudaría a no alejarse tanto.

Publicidad

Por su parte la escuadra dirigida por Guido Pizzaro está a punto de rebasar a Cruz Azul, el equipo ayer dejó ir puntos valiosos en el empate que tuvo frente a Necaxa, por lo que ahora es la oportunidad de los regiomontanos de colocarse en el cuarto puesto, es decir, directamente en la clasificación de la tabla si logra vencer y con la opción de tener duelos en casa.

Para los de Jaime Lozano la victoria es importante porque Tijuana está a un punto de alcanzarlos, si no ganan, los Xolos podrían quitarles ese sexto lugar en la competencia e incluso también las Chivas, ya que son ambos clubes los que tienen hasta el momento 20 puntos y una victoria o hasta un empate podría beneficiarles y bajar a Pachuca.

Publicidad
Ex entrenador de Tigres UANL estaría en el radar para asumir en Pachuca

ver también

Ex entrenador de Tigres UANL estaría en el radar para asumir en Pachuca

Alineación de Pachuca

  • Carlos Moreno
  • Daniel Aceves
  • Eduardo dos Santos
  • Brian García
  • Jorge Berlanga
  • Pedro Pedraza
  • Víctor Guzmán
  • Alán Bautista
  • Enner Valencia
  • Oussama Idrissi
  • Luis Quiñones
  • Robert Nunes

Alineación de Tigres

  • Nahuel Guzmán
  • Joaquim Pereira
  • Marco Farfán
  • Juan Sánchez
  • Fernando Gorriarán
  • Juan Brunetta
  • Diego Lainez
  • Javier Aquino
  • Rómulo Zanré
  • Diego Sánchez
  • Ángel Correa
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
¿Por qué no juega Oussama Idrissi en Pachuca vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Oussama Idrissi en Pachuca vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?

Elías Montiel advirtió a Argentina antes del partido
Mundial Sub 20

Elías Montiel advirtió a Argentina antes del partido

Ex entrenador de Tigres UANL estaría en el radar para asumir en Pachuca
Liga MX

Ex entrenador de Tigres UANL estaría en el radar para asumir en Pachuca

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlas vs. Club León por la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX
Liga MX

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlas vs. Club León por la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo