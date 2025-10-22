Este miércoles el conjunto de Pachuca buscará imponerse en casa ante Tigres con la idea de acercarse un poco más al conjunto de la UANL. Y es que hasta el momento, la escuadra regia se encuentra en la posición 5 de la tabla con 26 unidades contra los Tuzos que ocupan el sitio 6 con 21 puntos, por lo que la victoria les ayudaría a no alejarse tanto.
Por su parte la escuadra dirigida por Guido Pizzaro está a punto de rebasar a Cruz Azul, el equipo ayer dejó ir puntos valiosos en el empate que tuvo frente a Necaxa, por lo que ahora es la oportunidad de los regiomontanos de colocarse en el cuarto puesto, es decir, directamente en la clasificación de la tabla si logra vencer y con la opción de tener duelos en casa.
Para los de Jaime Lozano la victoria es importante porque Tijuana está a un punto de alcanzarlos, si no ganan, los Xolos podrían quitarles ese sexto lugar en la competencia e incluso también las Chivas, ya que son ambos clubes los que tienen hasta el momento 20 puntos y una victoria o hasta un empate podría beneficiarles y bajar a Pachuca.
Alineación de Pachuca
- Carlos Moreno
- Daniel Aceves
- Eduardo dos Santos
- Brian García
- Jorge Berlanga
- Pedro Pedraza
- Víctor Guzmán
- Alán Bautista
- Enner Valencia
- Oussama Idrissi
- Luis Quiñones
- Robert Nunes
Alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Joaquim Pereira
- Marco Farfán
- Juan Sánchez
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Javier Aquino
- Rómulo Zanré
- Diego Sánchez
- Ángel Correa