Este miércoles el conjunto de Pachuca buscará imponerse en casa ante Tigres con la idea de acercarse un poco más al conjunto de la UANL. Y es que hasta el momento, la escuadra regia se encuentra en la posición 5 de la tabla con 26 unidades contra los Tuzos que ocupan el sitio 6 con 21 puntos, por lo que la victoria les ayudaría a no alejarse tanto.

Publicidad

Publicidad

Por su parte la escuadra dirigida por Guido Pizzaro está a punto de rebasar a Cruz Azul, el equipo ayer dejó ir puntos valiosos en el empate que tuvo frente a Necaxa, por lo que ahora es la oportunidad de los regiomontanos de colocarse en el cuarto puesto, es decir, directamente en la clasificación de la tabla si logra vencer y con la opción de tener duelos en casa.

Para los de Jaime Lozano la victoria es importante porque Tijuana está a un punto de alcanzarlos, si no ganan, los Xolos podrían quitarles ese sexto lugar en la competencia e incluso también las Chivas, ya que son ambos clubes los que tienen hasta el momento 20 puntos y una victoria o hasta un empate podría beneficiarles y bajar a Pachuca.

Publicidad

Publicidad

ver también Ex entrenador de Tigres UANL estaría en el radar para asumir en Pachuca

Alineación de Pachuca

Carlos Moreno

Daniel Aceves

Eduardo dos Santos

Brian García

Jorge Berlanga

Pedro Pedraza

Víctor Guzmán

Alán Bautista

Enner Valencia

Oussama Idrissi

Luis Quiñones

Robert Nunes

Alineación de Tigres