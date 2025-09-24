Las alineaciones de Tigres UANL vs. Atlas por la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres UANL viene de un empate 1-1 frente a Pumas UNAM en el CU la jornada pasada de la Liga MX y ahora quiere recuperar puntos en el Volcán para no correr riesgo de salir de los puestos de playoffs. El equipo buscará imponer su localía y sumar de a tres en la décima fecha del Apertura 2025.
El equipo de Guido Pizarro recibe a Atlas por la jornada 10 del Apertura 2025 a las 19:00 hs de la CDMX, en busca de tres puntos importantes pensando en lo que viene. Los felinos intentarán aprovechar sus fortalezas ofensivas y consolidar su regularidad en la tabla.
Hasta el momento, Tigres ganó cuatro partidos, empató cuatro y perdió tan solo uno, pero siguen dejando algunas dudas desde lo futbolístico. La irregularidad en ciertos encuentros hace que el equipo aún no esté completamente sólido de cara a los playoffs.
Por su parte, la visita llega siendo uno de los peores equipos del campeonato. A pesar de la llegada de Diego Cocca, los resultados no han sido positivos y el equipo suma solo siete puntos tras una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.
Alineación de Tigres para recibir a Atlas
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Rómulo Zwarg
- Juan José Purata
- Jesús Garza
- Juan Brunetta
- Fernando Gorriarán
- Diego Lainez
- Ángel Correa
- Ozziel Herrera
- Nicolás Ibáñez
Alineación de Atlas para visitar a Tigres
- Camilo Vargas
- Gustavo Ferrareis
- Gaddi Aguirre
- Matheus Dória
- Alan Mora
- Rivaldo Lozano
- Diego González
- Aldo Rocha
- Víctor Ríos
- Gustavo Del Prete
- Matías Cóccaro