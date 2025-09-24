Las alineaciones de Tigres UANL vs. Atlas por la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres UANL viene de un empate 1-1 frente a Pumas UNAM en el CU la jornada pasada de la Liga MX y ahora quiere recuperar puntos en el Volcán para no correr riesgo de salir de los puestos de playoffs. El equipo buscará imponer su localía y sumar de a tres en la décima fecha del Apertura 2025.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la derrota de Pumas y el triunfo de Chivas

El equipo de Guido Pizarro recibe a Atlas por la jornada 10 del Apertura 2025 a las 19:00 hs de la CDMX, en busca de tres puntos importantes pensando en lo que viene. Los felinos intentarán aprovechar sus fortalezas ofensivas y consolidar su regularidad en la tabla.

Hasta el momento, Tigres ganó cuatro partidos, empató cuatro y perdió tan solo uno, pero siguen dejando algunas dudas desde lo futbolístico. La irregularidad en ciertos encuentros hace que el equipo aún no esté completamente sólido de cara a los playoffs.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, la visita llega siendo uno de los peores equipos del campeonato. A pesar de la llegada de Diego Cocca, los resultados no han sido positivos y el equipo suma solo siete puntos tras una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.

ver también Chivas vs. Necaxa: la noche de terror que vivió Fernando Gago en su regreso al Akron

Alineación de Tigres para recibir a Atlas

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Rómulo Zwarg

Juan José Purata

Jesús Garza

Juan Brunetta

Fernando Gorriarán

Diego Lainez

Ángel Correa

Ozziel Herrera

Nicolás Ibáñez

Camilo Vargas

Gustavo Ferrareis

Alineación de Atlas para visitar a Tigres

Camilo Vargas

Gustavo Ferrareis

Gaddi Aguirre

Matheus Dória

Alan Mora

Rivaldo Lozano

Diego González

Aldo Rocha

Víctor Ríos

Gustavo Del Prete

Matías Cóccaro

Publicidad