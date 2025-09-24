Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Las alineaciones de Tigres UANL vs. Atlas por la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX

El equipo de Guido Pizarro recibe a los de Diego Cocca en el Volcán por una nueva jornada de la Liga MX.

Por Ramiro Canessa

Tigres vs. Atlas por la Liga MX.
© Getty ImagesTigres vs. Atlas por la Liga MX.

Tigres UANL viene de un empate 1-1 frente a Pumas UNAM en el CU la jornada pasada de la Liga MX y ahora quiere recuperar puntos en el Volcán para no correr riesgo de salir de los puestos de playoffs. El equipo buscará imponer su localía y sumar de a tres en la décima fecha del Apertura 2025.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la derrota de Pumas y el triunfo de Chivas

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la derrota de Pumas y el triunfo de Chivas

El equipo de Guido Pizarro recibe a Atlas por la jornada 10 del Apertura 2025 a las 19:00 hs de la CDMX, en busca de tres puntos importantes pensando en lo que viene. Los felinos intentarán aprovechar sus fortalezas ofensivas y consolidar su regularidad en la tabla.

Hasta el momento, Tigres ganó cuatro partidos, empató cuatro y perdió tan solo uno, pero siguen dejando algunas dudas desde lo futbolístico. La irregularidad en ciertos encuentros hace que el equipo aún no esté completamente sólido de cara a los playoffs.

Publicidad

Por su parte, la visita llega siendo uno de los peores equipos del campeonato. A pesar de la llegada de Diego Cocca, los resultados no han sido positivos y el equipo suma solo siete puntos tras una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.

Chivas vs. Necaxa: la noche de terror que vivió Fernando Gago en su regreso al Akron

ver también

Chivas vs. Necaxa: la noche de terror que vivió Fernando Gago en su regreso al Akron

Alineación de Tigres para recibir a Atlas

  • Nahuel Guzmán
  • Javier Aquino
  • Rómulo Zwarg
  • Juan José Purata
  • Jesús Garza
  • Juan Brunetta
  • Fernando Gorriarán
  • Diego Lainez
  • Ángel Correa
  • Ozziel Herrera
  • Nicolás Ibáñez
  • Camilo Vargas
  • Gustavo Ferrareis

Alineación de Atlas para visitar a Tigres

  • Camilo Vargas
  • Gustavo Ferrareis
  • Gaddi Aguirre
  • Matheus Dória
  • Alan Mora
  • Rivaldo Lozano
  • Diego González
  • Aldo Rocha
  • Víctor Ríos
  • Gustavo Del Prete
  • Matías Cóccaro
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Fernando Gorriarán advirtió a Diego Cocca en la previa de Tigres vs. Atlas
Liga MX

Fernando Gorriarán advirtió a Diego Cocca en la previa de Tigres vs. Atlas

Con la del América en el tercer lugar, ordenan a las mejores aficiones de México
Liga MX

Con la del América en el tercer lugar, ordenan a las mejores aficiones de México

¿Cómo se juega la Jornada 10 del Apertura 2025?
Liga MX

¿Cómo se juega la Jornada 10 del Apertura 2025?

Pronósticos San Luis vs América: Las Águilas quieren volar bien alto
Apuestas

Pronósticos San Luis vs América: Las Águilas quieren volar bien alto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo